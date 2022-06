Inter Club d'Escaldes má namierené do finále predkvalifikácie

semifinále predkvalifikácie Ligy majstrov /na 1 zápas/:



La Fiorita - Inter Club d'Escaldes 1:2 (1:0)



Góly: 45.+2 Rinaldi - 55. a 66. Soldevila







Levadia Tallinn - Víkingur Reykjavík 1:6 (1:3)



Góly: 6. Beglarišvili - 10. McLagan, 27. K. M. Ingason, 45. Sigurdsson, 49. Hansen, 71. Gudjonsson, 77. Magnusson

Reykjavík 22. júna (TASR) - Andorrský futbalový šampión Inter Club d'Escaldes postúpil do finále predkvalifikácie Ligy majstrov 2022/2023. V utorkovom semifinále zdolal La Fioritu zo San Marína 2:1, hoci ešte v polčase prehrával 0:1. O obrat sa postaral dvoma gólmi Genis Soldevila. V piatkovom finále narazí na domáci Víkingur Reykjavík, ktorý triumfoval nad estónskym majstrom Levadia Tallinn jasne 6:1.Prvá fáza novej sezóny LM sa odvíja vo formáte miniturnaja na Islande, pričom semifinále i finále sa hrá na jeden zápas. Víťaz predkvalifikácie sa prebojuje do 1. predkola LM, ostatné tri tímy poputujú do majstrovskej vetvy 2. predkola Európskej konferenčnej ligy.