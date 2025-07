Inter má v prípade odchodu Calhanoglua záujem o Xhaku

Miláno 13. júla (TASR) - Taliansky futbalový klub Inter Miláno má údajne záujem o Granita Xhaku z Bayeru Leverkusen. Podľa La Gazzetta dello Sport chce Švajčiarom nahradiť Hakana Calhanoglua, ktorého spájajú s odchodom do Galatasarayu Istanbul.



Xhaka má momentálne s „farmaceutmi“ podpísaný kontrakt do roku 2028. V letnom prestupovom období sa však skloňuje jeho odchod z nemeckého tímu, pričom záujem oňho prejavili aj milánske AC či Juventus Turín. Inter má však v pláne začať rokovania iba v prípade, že sa dotiahne Calhanogluov prestup do Turecka. Galatasaray zatiaľ s oficiálnou ponukou neprišiel.