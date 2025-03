Inter má veľké ambície, Szabó: Sme kvalitný tím

Program štvrťfinálovej série Tipos SBL Inter Bratislava - BC Komárno (na tri víťazné zápasy):



prvý zápas - streda 2. apríla o 18.00 h



druhý zápas - sobota 5. apríla o 18.00 h



tretí zápas - sobota 12. apríla o 17.00 h



prípadný štvrtý a piaty zápas: utorok 15. apríla a štvrtok 17. apríla







Program ENBL Glasora Final Four (8. a 9. apríla, Gopass aréna/Bratislava):



utorok 8. apríla - semifinále



17.30 h: Inter Bratislava – CSO Voluntari



20.30 h: Newcastle Eagles – Dziki Varšava







streda 9. apríla – o umiestnenie



17.30 h: o 3. miesto



20.30 h: finále

Bratislava 31. marca (TASR) - Basketbalisti Interu Bratislava vstupujú do rozhodujúcej časti sezóny 2024/2025 s veľkými ambíciami. V domácej Tipos Slovenskej basketbalovej lige (Tipos SBL) by chceli ukončiť nadvládu Levíc i šesťročné čakanie na majstrovský titul a pri svojej premiére v Severoeurópskej lige (ENBL) dosiahnuť v domácom prostredí rovnako na najvyšší stupienok."Žlto-čierni" obsadili v základnej časti Tipos SBL druhú pozíciu s bilanciou 26 výhier a 10 prehier, čo je ich najlepšie umiestnenie od predčasnej ukončenej sezóny 2019/2020 v dôsledku pandémie koronavírusu. Aktuálnou víťaznou šnúrou, účasťou vo Final Four ENBL a druhým miestom na Česko-slovenskom pohári, sa tak radia do užšieho okruhu favoritov na trofej pre majstra Slovenska.vyjadril sa pre TASR pivot Interu Milan Szabó.Na domácej scéne sa Inter v úvode play off stretne s Komárnom, s ktorým paradoxne odohral aj posledné stretnutie v základnej časti. S klubom z juhu Slovenska ich spája rivalita z minulosti, napríklad z finálových sérií v rokoch 2013, 2016 a 2017.povedal reprezentant Slovenska.Inter najskôr odštartuje účinkovanie vo štvrťfinále Tipos SBL, v stredu 2. apríla o 18.00 h a v sobotu 5. apríla v rovnakom čase, odohrá dve stretnutia série. A krátko po tom sa uskutoční v Gopass aréne v utorok 8. a v stredu 9. marca turnajové vyvrcholenie štvrtého ročníka ENBL Glasora Final Four. Slovenský zástupca doň pôjde v pozícii jediného nezdolaného tímu súťaže, doteraz nazbieral desať výhier.“ dodal Szabó.