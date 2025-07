Inter má záujem o Lookmana z Atalanty, Ausilio: „Páči sa nám“

Miláno 19. júla (TASR) - Taliansky futbalový klub Inter Miláno prejavil záujem o Ademolu Lookmana z Atalanty Bergamo. Za nigérijského útočníka jej ponúkol 40 miliónov eur.



Podľa renomovaného novinára Fabrizia Romana je 27-ročný Lookman najvyššou prioritou milánskeho klubu v letnom prestupovom období. Hráč sa už s „nerazzurri“ dohodol aj na personálnych podmienkach, jeho odchod ešte musí schváliť Atalanta. Tá však zaňho údajne pýta viac, ako ponúkol Inter. „Poslali sme ponuku za Ademolu Lookmana, páči sa nám. S Atalantou máme dobrý vzťah, ale nebudeme sa púšťať do zdĺhavých rokovaní, máme vlastný projekt,“ povedal športový riaditeľ Interu Piero Ausilio pre Sky Sports.



Lookman prišiel do Atalanty v roku 2022 z Lipska. Odvtedy za ňu odohral 118 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých zaznamenal 52 gólov. V sezóne 2023/2024 sa tešil z triumfu v Európskej lige, vo finálovom zápase proti vtedajšiemu nemeckému šampiónovi Bayeru Leverkusen (3:0) strelil hetrik. S klubom má podpísaný kontrakt do roku 2027.