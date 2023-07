Inter Miami angažoval 20-ročného Gomeza z paraguajského Libertadu

Miami 20. júla (TASR) - Paraguajský futbalista Diego Gomez sa stal najnovšou posilou Interu Miami. S klubom zámorskej MLS podpísal kontrakt na dva a pol roka.



Dvadsaťročný Gomez príde do Miami z paraguajského klubu Libertad, kde v minulosti pôsobil aj nový tréner Interu Gerardo Martino. "Diego je všestranný stredopoliar. Myslíme si, že bude prínosom vo všetkých fázach hry. Veríme v jeho schopnosti a potenciál a cítime, že bude silným prírastkom tímu počas ďalšej fázy rastu Miami," uviedol športový riaditeľ klubu Chris Henderson.



Gomez odohral za Libertad 51 zápasov a s tímom dvakrát triumfoval v najvyššej lige Paraguaja. Zároveň bol kapitánom paraguajskej reprezentácie do 20 rokov a v seniorskom mužstve národného tímu nastúpil na štyri stretnutia.



Paraguajčan sa stal treťou letnou posilou tímu, Inter už angažoval bývalých barcelonských spoluhráčov Lionela Messiho a Sergia Busquetsa. V najbližších dňoch by mal do Miami prestúpiť i španielsky obranca Jordi Alba. Klub má údajne záujem aj o niekoľkých mladých hráčov z argentínskej ligy.



Väčšinový majiteľ Interu Jorge Mas naznačil príchod ďalšieho bývalého hráča Barcelony – Luisa Suareza, ktorý momentálne pôsobí v uruguajskom Gremiu. "Neviem, ako môže Luis Suarez opustiť Gremio, ale ak to urobí, môžeme sa s ním porozprávať a priviesť ho do Interu Miami. Takáto možnosť by tu bola," citovala Masa agentúra AFP.