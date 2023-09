Inter Miami bez Messiho prehral v Atlante 2:5

Miami 17. septembra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi nenastúpil za Inter Miami v zápase MLS na pôde Atlanty United. Tridsaťšesťročný útočník bojuje so svalovou únavou, uviedol po stretnutí tréner tímu Gerardo Martino. Inter bez svojej najväčšej hviezdy podľahol Atlante 2:5 a pripísal si prvú prehru od Messiho príchodu do klubu.



"Leo bojuje so svalovou únavou. Bolo by veľmi nezodpovedné nechať ho hrať," vyjadril sa Martino podľa AFP. V zostave Interu chýbal pre zranenie aj obranca Jordi Alba, Messiho bývalý spoluhráč z FC Barcelona.



Messi sa nepredstavil na trávniku už v stretnutí kvalifikácie MS 2026 v La Paz proti Bolívii, predtým v súboji proti Ekvádoru sa nechal vystriedať v 70. minúte po dosiahnutí jediného gólu. Messi odohral za Miami 11 duelov v priebehu 44 dní. "Musíme postupovať v jeho prípade opatrne. Čaká nás veľa dôležitých duelov v krátkom časovom úseku. Nechceme, aby sa zranil, rovnako ako ktorýkoľvek iný hráč," povedal Martino, podľa ktorého je dôležité, aby bolo mužstvo pripravené na finále US Open Cup-u proti Houstonu (27. septembra).



Inter sa najbližšie predstaví v stredu v MLS proti Torontu. "Ak bude (Messi) zdravotne v poriadku a bude sa cítiť komfortne, nastúpi. Ak sa nebude cítiť fit, počkáme niekoľko ďalších dní," dodal Martino.