Inter Miami bez Messiho remizoval s NYCFC, Suarezov 5. gól v sezóne

Fort Lauderdale 31. marca (TASR) - Uruguajský futbalista Luis Suarez strelil svoj piaty gól v tejto sezóne zámorskej MLS, jeho Inter Miami remizoval v noci na nedeľu s New York City FC 1:1. Tridsaťsedemročný útočník sa strelecky presadil v 15. minúte, no po polhodine hry vyrovnal kostarický reprezentant Alonso Martinez.



Interu chýbal líder ofenzívy Lionel Messi, ktorý sa zotavuje po zranení zadného stehenného svalu. Argentínsky útočník pauzuje od 13. marca, keď nedohral víťazný zápas Ligy majstrov CONCACAF s Nashvillom (3:1). Jeho stav sa zlepšuje a mohol by nastúpiť v stredu, keď jeho mužstvo odohrá doma vo Fort Lauderdale prvý duel štvrťfinále LM CONCACAF proti mexickému Monterrey. "Budeme jeho zdravotný stav posudzovať zo dňa na deň a v utorok urobíme rozhodnutie. Stredajší súboj je veľmi dôležitý, no my musíme myslieť na celú sezónu, nie iba na jeden zápas," zdôraznil tréner floridského tímu Gerardo Martino, ktorého citovala agentúra AFP.



Interu patrí v tabuľke Východnej konferencie MLS druhá priečka za lídrom zo Cincinnati. Zaostáva o bod, odohral však o zápas viac. V akcii bol aj slovenský ofenzívny stredopoliar Albert Rusnák, jeho Seattle Sounders prehral na ihrisku Los Angeles Galaxy 0:1. Houston Dynamo s Jánom Gregušom zdolalo San Jose Earthquakes 2:1, slovenský stredopoliar hral do 71. minúty.