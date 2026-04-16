Inter Miami povedie Messiho bývalý mentor z Barcelony Hoyos

Útočník Interu Miami Lionel Messi (10). Foto: TASR/AP

Autor TASR
Miami 16. apríla (TASR) - Argentínčan Guillermo Hoyos sa stal novým trénerom futbalistov Interu Miami. Klub zámorskej MLS to potvrdil na svojej oficiálnej stránke.

Šesťdesiatdvaročný Hoyos dosiaľ zastával funkciu športového riaditeľa Miami a rolu hlavného trénera prevezme po tom, ako jeho krajan Javier Mascherano odišiel z postu z osobných dôvodov. Len pred štyrmi mesiacmi pritom Inter doviedol k triumfu v MLS Cupe. Hoyos je jeden z bývalých mentorov kapitána tímu Lionela Messiho, ktorého viedol v mládežníckom tíme Barcelony. „Zdieľame priateľstvo, ktoré trvá mnoho rokov. Toto priateľstvo však neznamená, že budeme okolo neho neustále prešľapovať,“ uviedol Argentínčan.

Klub pôvodne avizoval, že Hoyos prevezme vedenie tímu v „nadchádzajúcich zápasoch“, ale v príspevkoch na sociálnych sieťach ho označuje ako hlavného trénera. Podľa zdrojov agentúry AFP by mal zostať vo funkcii do polovice roka, pričom v auguste by malo byť oznámené nové trénerské zloženie.
J. HRABKO KOMENTUJE VOĽBY V MAĎARSKU: Vecne a politicky

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína

VACHULOVÁ: Neliečený tlak krvi ohrozuje zdravie srdca, ale aj erekciu

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte vesmír?