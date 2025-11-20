< sekcia Šport
Inter Miami sa na svojom novom štadióne predstaví 4. apríla
Inter Miami so svojou hviezdou Lionelom Messim otvorí sezónu piatimi po sebe idúcimi zápasmi na ihriskách súperov, to pravdepodobne umožní dokončiť Miami Freedom Park.
Autor TASR
Miami 20. novembra (TASR) - Americký futbalový klub Inter Miami odohrá ligový zápas Major League Soccer (MLS) na svojom novom štadióne po prvýkrát 4. apríla. Ide o jeden z vrcholov ligového programu sezóny 2026, ktorý zverejnili vo štvrtok.
Základná časť MLS 2026 sa začína 21. februára a potrvá do 7. novembra. Inter Miami so svojou hviezdou Lionelom Messim otvorí sezónu piatimi po sebe idúcimi zápasmi na ihriskách súperov, to pravdepodobne umožní dokončiť Miami Freedom Park – stále rozostavaný domov tímu neďaleko medzinárodného letiska v Miami.
Domáci otvárací zápas Interu sa uskutoční proti Austinu v novom stánku s kapacitou 25.000 miest. Jeho otvorenie odštartuje plánovanú výstavbu ďalších troch nových štadiónov v priebehu troch sezón, pričom Etihad Park tímu New York City by sa mal otvoriť v roku 2027 a nový štadión v centre mesta pre Chicago Fire by sa mal otvoriť v roku 2028.
Počas majstrovstiev sveta bude takmer dvojmesačná prestávka, pričom medzi 25. májom a 16. júlom nie sú v pláne žiadne zápasy.
