Inter Miami sa na svojom novom štadióne predstaví 4. apríla

Hráč Interu Miami Lionel Messi (10) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako skóroval v 3. zápase 1.kola play off zámorskej MLS Inter Miami - Nashville SC vo Fort Lauderdale 8. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Inter Miami so svojou hviezdou Lionelom Messim otvorí sezónu piatimi po sebe idúcimi zápasmi na ihriskách súperov, to pravdepodobne umožní dokončiť Miami Freedom Park.

Miami 20. novembra (TASR) - Americký futbalový klub Inter Miami odohrá ligový zápas Major League Soccer (MLS) na svojom novom štadióne po prvýkrát 4. apríla. Ide o jeden z vrcholov ligového programu sezóny 2026, ktorý zverejnili vo štvrtok.

Základná časť MLS 2026 sa začína 21. februára a potrvá do 7. novembra. Inter Miami so svojou hviezdou Lionelom Messim otvorí sezónu piatimi po sebe idúcimi zápasmi na ihriskách súperov, to pravdepodobne umožní dokončiť Miami Freedom Park – stále rozostavaný domov tímu neďaleko medzinárodného letiska v Miami.

Domáci otvárací zápas Interu sa uskutoční proti Austinu v novom stánku s kapacitou 25.000 miest. Jeho otvorenie odštartuje plánovanú výstavbu ďalších troch nových štadiónov v priebehu troch sezón, pričom Etihad Park tímu New York City by sa mal otvoriť v roku 2027 a nový štadión v centre mesta pre Chicago Fire by sa mal otvoriť v roku 2028.

Počas majstrovstiev sveta bude takmer dvojmesačná prestávka, pričom medzi 25. májom a 16. júlom nie sú v pláne žiadne zápasy.
