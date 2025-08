Inter Miami údajne ponúkol Messimu novú trojročnú zmluvu

Miami 2. augusta (TASR) - Futbalový klub Inter Miami údajne ponúkol Lionelovi Messimu novú trojročnú zmluvu. Informoval o tom španielsky denník Marca, ktorý dodal, že kontrakt môže byť aj na dlhšie obdobie „ak si to bude hráč želať“. Podľa zdroja sa môže sám rozhodnúť, ako dlho chce hrať za klub spolumajiteľa Davida Beckhama v Major League Soccer-



Messi, ktorý v júni oslávil 38. narodeniny, sa k Interu pripojil v lete 2023 po pôsobení v Paríži St. Germain. Predtým si dlhé roky obliekal dres Barcelony. Americký klub sa netají ambíciou udržať si Messiho, keď otvorí nový štadión Freedom Park s kapacitou 25-tisíc miest.



O ponuke pre Messiho s platnosťou do leta 2028 informovali aj argentínske športové noviny Olé, pričom pripomenuli aj nedávne špekulácie o ponuke zo Saudskej Arábie. Messi už podobnú odmietol, keď prestúpil z PSG do Miami. V Interi pôsobí pod vedením bývalého reprezentačného i klubového spoluhráča Javiera Mascherana.