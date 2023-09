Inter Miami zdolal majstra Los Angeles FC, Messi s dvoma asistenciami

Los Angeles 4. septembra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi režíroval triumf Interu Miami nad úradujúcim majstrom zámorskej MLS Los Angeles FC 3:1.



Tridsaťšesťročný útočník si pripísal dve asistencie, keď nahral na góly Jordiho Albu a Leonarda Campanu. Prvý presný zásah Miami zaznamenal v 14. minúte Facundo Farias, ktorý si nabehol na kolmý pas a šmýkačkou poslal loptu od ľavej žrde do siete. Úradujúci majster bol strelecky aktívnejší (22:9), ale doplatil na rýchle kontry hostí. Skórovať sa mu podarilo až v 90. minúte, keď Ryan Hollingshead znížil po rohu na 1:3.



Miami neprehralo už 11 zápasov vo všetkých súťažiach, odkedy doň prišiel Messi. Kapitán tímu počas nich strelil jedenásť gólov a na ďalších osem prihral. Miami sa vďaka výhre drží v hre o postup do play off. Z predposlednej priečky Východnej konferencie stráca na deviate DC United osem bodov. Do konca základnej časti zostáva osem zápasov.



Messi pritiahol na štadión LAFC rekordný počet 22.921 divákov a priemerná cena vstupeniek sa podľa spoločnosti TickPick vyšplhala až na 717 dolárov oproti bežnému priemeru 110 dolárov. Futbalového kúzelníka si nenechalo ujsť ani množstvo celebrít, na štadióne sa objavili princ Harry, spolumajiteľ LAFC Will Farrell, Leonardo DiCaprio, Selena Gomez, Owen Wilson, Mario Lopez či Edward Norton.