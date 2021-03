Inter Miláno bude mať od budúcej sezóny nové logo

Miláno 30. marca (TASR) - Taliansky futbalový klub Inter Miláno v utorok predstavil svoje nové logo. Na dresoch sa objaví od budúcej sezóny, no na tréningovom oblečení ho budú môcť fanúšikovia registrovať už od 11. apríla. Modro-čierny dres aktuálne vedúceho tímu ligy si oblieka aj slovenský reprezentant Milan Škriniar.



Nové logo bude zjednodušenou verziou súčasného. Naďalej ho bude tvoriť pletenec veľkých písmen, no zostali už iba I a M. Zo znaku zmizli F a C a hnedý podklad nahradil modrý. Klub taktiež zverejnil nové motto, ktorým bude "Moje meno je môj príbeh." Informovala o tom oficiálna stránka klubu Serie A.