Inter Miláno chce obrancu Sarra z Nice, ponúka mu štyri roky

Miláno 13. júna (TASR) - Taliansky futbalový klub Inter Miláno sa zaujíma o francúzskeho obrancu Malanga Sarra z Nice. Podľa Calcio Mercato ponúkajú talentovanému stopérovi Nerazzurri štvorročný kontrakt.



Sarrovi vyprší zmluva v Nice na konci júna a do Interu, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentačný stopér Milan Škriniar, tak môže prísť bez odstupného ako voľný hráč. V Nice mu toto leto vypršala zmluva. Sarr odohral za OGC v nedohranej sezóne Ligue 1 dvadsať zápasov vo všetkých súťažiach, strelil jeden gól. Prešiel všetkými mládežníckymi reprezentačnými výbermi Francúzska, bol kapitán výberu do 18 rokov, za výber do 21 rokov zatiaľ odohral osem zápasov.