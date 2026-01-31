Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Inter Miláno chce získať z Coma stredopoliara Paza

Nico Paz z Como oslavuje po strelení druhého gólu svojho tímu počas futbalového zápasu Serie A medzi Como a Juventusom v Como v Taliansku v sobotu 19. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Como si hráča cení na 85 miliónov eur, Inter by teda musel siahnuť hlbšie do vrecka.

Autor TASR
Miláno 31. januára (TASR) - Taliansky futbalový klub Inter Miláno vyslal svojich zástupcov do Coma, aby sledovali stredopoliara Nica Paza. Inter tak signalizuje zámer podpísať zmluvu s odchovancom Realu Madrid toto leto. Informovalo o tom viaceré talianske médiá.

Como si hráča cení na 85 miliónov eur, Inter by teda musel siahnuť hlbšie do vrecka. V tejto sezóne odohral Argentínčan 24 zápasov vo všetkých súťažiach, strelil deväť gólov a pridal šesť asistencií. Portál Transfermarkt odhadol jeho hodnotu na 65 miliónov eur.
