Inter Miláno je napriek rekordnej strate finančne stabilizovaný

Miláno 3. októbra (TASR) - Inter Miláno je napriek rekordným stratám finančne stabilizovaný a schopný vybudovať konkurencieschopné mužstvo. Pre Sky Sport Italia to povedal riaditeľ talianskeho futbalového klubu Beppe Marotta.



Inter Miláno, v ktorom pôsobí slovenský obranca Milan Škriniar, skončil vo finančnom roku 2020/2021 v rekordnej strate 245,6 milióna eur. Do tejto straty sa však nerátali príjmy z predaja hráčov počas letnej prestávky.



"Takáto situácia je bežná v európskych kluboch, finančné straty vznikli počas pandémie. Môžem však ubezpečiť, že Inter je finančne stabilizovaný, pretože sme predali dôležité aktíva. Stabilita a dôslednosť sú na prvom mieste. Stále sme v stave, že dokážeme vybudovať kvalitný tím," povedal riaditeľ Interu. "Talianska liga prilákala v rokoch 1990 a 2000 do klubov svetových hráčov, ktorí tu ostávali, ale teraz je Seria A tranzitnou stanicou, pretože v iných ligách ponúkajú hráčom lepšie podmienky," dodal Marotta.



Inter si zabezpečil stabilitu predajom Romelua Lukakua (Chelsea Londýn) a Achrafa Hakimiho (Paríž Saint-Germain), ako aj pôžičkou od amerického investičného fondu Oaktree. "Nerazzurri" sú od roku 2016 v čínskych rukách, keď majoritu získala obchodná spoločnosť Suning Commerce. Klub vedie 29-ročný prezident Steven Čang.