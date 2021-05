Inter Miláno môže získať titul, Conte sa na Atlantu nespolieha

Miláno 2. mája (TASR) - Futbalisti Interu Miláno sa už v nedeľu môžu tešiť z majstrovského titulu v prípade, ak Atalanta Bergamo nezíska tri body na ihrisku Sassuola. "Nerazzurri" zvíťazili v sobotu na ihrisku Crotone 2:0 a pred mestským rivalom AC majú štyri kolá pred koncom sezóny trinásťbodový náskok. Atalanta je za AC tretia s mankom jedného bodu a duel 34. kola odohrá v nedeľu. Kým Inter má suverénny náskok na čele tabuľky, zvyšné tím čaká ešte tuhý boj o miestenky do Ligy majstrov. Rozdiel medzi AC a piatym Juventusom Turín je iba tri body, úplne bez šance nie je ani Lazio Rím, ktoré je šieste, ale na štvrtú priečku stráca päť bodov.



Inter v zápase s Crotone dominoval, ale súpera zlomil až v závere. Víťazný gól strelil Christian Eriksen, poistku pridal v nadstavenom čase dueli Achraf Hakimi. Tréner Antonio Conte si po zápase uvedomoval, že jeho zverenci sú krok od ukončenia deväťročnej hegemónie Juventusu Turín, no prízvukoval, že sa na Atalantu nespolieha. "Vieme, aká je situácia, a sme pokojní. Nemyslím si, že by bolo správne spoliehať sa na niekoho iného. Aj keď máme veľký náskok, všetko je v našich rukách," povedal Conte pre Sport Italia. Aj keby Atalanta vyhrala, Interu stačí získať bod vo zvyšných štyroch zápasoch.



Conte vyzdvihol prácu celého mužstva, nielen v zápase proti Cortone, ale počas celej sezóny. Svoju úlohu zohral aj slovenský stopér Milan Škriniar. Vlani v lete sa objavili špekulácie, že by mohol opustiť klub, no vďaka svojim výkonom sa stal dôležitou postavou milánskej defenzívy. "Mužstvo spravilo veľký pokrok, ale stále musí ešte priniesť obete. Všetci sme na jednej lodi a vieme, že máme na dosah zapísať sa do histórie Interu," uviedol na klubovom webe Conte.



Kým Inter mieri za titulom, v AC veria, že sa po ôsmich rokoch kvalifikujú do Ligy majstrov. V sobotu sa k tomuto cieľu priblížili vďaka domácemu triumfu nad Beneventom 2:0. Do zostavy sa vrátil Zlatan Ibrahimovič, ktorý pre zranenie vynechal predchádzajúce dva zápasy a duel predtým absentoval pre kartový trest. Miláno bez Švéda dvakrát prehralo a podľa trénera Stefana Pioliho bola jeho účasť v zápase cítiť. A to aj keď nedal gól. "Ibrahimovič je šampión a vždy pozdvihne úroveň hry. Keď nehral, malo to obrovský vplyv, teraz sa vrátil a dal nám výhodu. Keď hrá, obrana súpera na to musí reagovať a tým sa otvára priestor ďalším hráčom, v tomto má veľkú taktickú výhodu," povedal Pioli pre DAZN.



"Rossoneri" si vďaka trom bodom napravili náladu po prehre s Laziom 0:3. V ďalšom kole na nich čaká priamy konkurent v boji o LM Juventus Turín. Podľa obrancu Alessia Romagnoliho, ktorý nastúpil v základnej zostav prvýkrát od 7. marca, je cieľ jasný: "Dosiahli sme kľúčové víťazstvo. Proti Laziu sa nám nedarilo, takže bolo dôležité sa otriasť a začať odznova. To sa nám podarilo. Som rád, že som nastúpil, chcem hrávať a vždy som pripravený dať zo seba všetko, aby som pomohol dostať Miláno späť do Ligy majstrov."