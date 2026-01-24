< sekcia Šport
Inter Miláno otočil zápas s Pisou a na čele Serie A má 6-bodový náskok
Inter Miláno - AC Pisa 6:2 (3:2).
Autor TASR
Miláno 23. januára (TASR) - Futbalisti Interu Miláno zvíťazili v 22. kole talianskej Serie A nad Pisou 6:2 a na čele neúplnej tabuľky majú 6-bodový náskok pred AC Miláno. Ich mestský rival má však zápas k dobru. Inter prehrával s nováčikom súťaže 0:2 po dvoch presných zásahoch Stefana Morea, no tromi gólmi v závere prvého polčasu otočil skóre. V druhom dejstve pridal ďalšie tri góly.
Serie A - 22. kolo:
Inter Miláno - AC Pisa 6:2 (3:2)
Góly: 39. Zielinski (z 11 m), 41. Martínez, 45+2. Esposito, 82. Dimarco, 86. Bonny, 90+2. Mchitarjan - 11. a 23. Moreo
