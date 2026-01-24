Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 24. január 2026Meniny má Timotej
< sekcia Šport

Inter Miláno otočil zápas s Pisou a na čele Serie A má 6-bodový náskok

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Inter Miláno - AC Pisa 6:2 (3:2).

Autor TASR
Miláno 23. januára (TASR) - Futbalisti Interu Miláno zvíťazili v 22. kole talianskej Serie A nad Pisou 6:2 a na čele neúplnej tabuľky majú 6-bodový náskok pred AC Miláno. Ich mestský rival má však zápas k dobru. Inter prehrával s nováčikom súťaže 0:2 po dvoch presných zásahoch Stefana Morea, no tromi gólmi v závere prvého polčasu otočil skóre. V druhom dejstve pridal ďalšie tri góly.



Serie A - 22. kolo:

Inter Miláno - AC Pisa 6:2 (3:2)

Góly: 39. Zielinski (z 11 m), 41. Martínez, 45+2. Esposito, 82. Dimarco, 86. Bonny, 90+2. Mchitarjan - 11. a 23. Moreo
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivé dni sú konečne preč. Alebo sa vrátia?

FOTO: MIMORIADNY OBJAV: Jaskynné umenie môže mať vyše 67.800 rokov

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude

Fico: EÚ nemáme ignorovať, ani byť súčasťou neschopnosti jej vedenia