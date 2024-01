Inter Miláno porazil Veronu v nadstavenom čase

Serie A - 19. kolo:



Inter Miláno - Hellas Verona 2:1 (1:0)

Góly: 13. Martinez, 90.+4 Frattesi - 74. Henry, ČK: 90.+6 Lazovič (Verona)

/O. Duda odohral celý zápas, T. Suslov (obaja Verona) hral do 90.+1 min a dostal ŽK/



Rím 6. januára (TASR) - Futbalisti Interu Miláno zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 19. kola talianskej Serie A nad Hellasom Verona 2:1 a upevnili si post lídra súťaže. Na čele tabuľky majú päťbodový náskok pred Juventusom Turín, ktorý čakal nedeľňajší súboj na ihrisku Salernitany.V drese Hellasu zasiahli do hry obaja slovenskí reprezentanti Ondrej Duda a Tomáš Suslov. Prvý menovaný si dokonca pripísal asistenciu na vyrovnávajúci gól Thomasa Henryho v 74. minúte. V 90.+4 minúte však hostia inkasovali po presnom zásahu striedajúceho Davida Frattesiho, pričom ich "čierny deň" následne podčiarkli červená karta pre Darka Lazoviča a nepremenená jedenástka v podaní Henryho v desiatej minúte nadstaveného času. Verona sa so ziskom 14 bodov nachádza len o skóre nad pásmom zostupu.Monza si pripísala do tabuľky tri body po víťazstve 3:2 nad Frosinone.