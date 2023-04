Inter Miláno postúpil cez Juventus do finále Talianskeho pohára

odveta semifinále Talianskeho pohára



Inter Miláno - Juventus Turín 1:0 (1:0)



Góly: 15. Dimarco



/prvý zápas 1:1, Inter postúpil do finále/

Miláno 26. apríla (TASR) - Futbalisti Interu Miláno postúpili do finále Talianskeho pohára. V stredajšej semifinálovej odvete zdolali Juventus Turín 1:0 po góle Federica Dimarca. Slovenský reprezentant Milan Škriniar nefiguroval na súpiske Interu pre zranenie. V prvom súboji sa zrodila remíza 1:1. Finálovým súperom Milánčanov bude úspešnejší z dvojice Fiorentina/Cremonese.Domáci začali v odvete lepšie a už v 15. minúte otvoril skóre duelu. Nicolo Barella poslal loptu z prvej na Federica Dimarca, ktorý zakončil do protipohybu brankára Mattia Perina. Juventus urobil po zmene strán zmenu v zostave, Filipa Kostiča nahradil Arkadiusz Milik. "Nerazzurri" sa v 52. minúte predčasne tešili z vedenia 2:0. Edin Džeko síce po individuálnej akcii dostal loptu do siete, no bosniansky útočník bol v čase prihrávky od Mattea Darmiana v postavení mimo hry. Domáci mohli rozhodnúť o dvadsať minút neskôr, keď sa po štandartnej situácii dostala lopta k Henrichovi Mchitarjanovi. Jeho pokus však zneškodnil brankár Perin. Juventus si nedokázal počas druhého polčasu vytvoriť stopercentnú šancu a tento rok nezabojuje o titul. V zostave domácich nefiguroval slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý sa podrobil operácii bedrovej chrbtice a čaká ho dlhá pauza.Inter môže získať domácu pohárovú trofej deviatykrát v histórii a obhájiť titul z minulého roka. Jeho finálový súper vzíde z druhého semifinále, v ktorom disponuje Fiorentina náskokom 2:0 z prvého zápasu z ihriska Cremonese. Odveta je na programe vo štvrtok o 21.00 h. Finále sa uskutoční 24. mája v Ríme.