Inter Miláno predĺžil zmluvy s Bastonim a Calhanogluom

Miláno 5. júla (TASR) - Taliansky futbalový klub Inter Miláno predĺžil kontrakt s obrancom Alessandrom Bastonim do roku 2024. So stredopoliarom Hakanom Calhanogluom, kapitánom tureckého národného tímu, podpísal novú zmluvu do roku 2027.



Podľa informácií agentúry AFP mal Inter zvýšiť Bastoniho plat na 5,5 milióna eur za sezónu. Dvadsaťštyriročný obranca si od svojho príchodu do Milána v roku 2019 vybudoval stabilné miesto v základnej zostave. V uplynulej sezóne odohral za "nerazzurri" 46 zápasov.



Calhanoglu prišiel do Interu z AC Miláno ako voľný hráč v roku 2019. V sezóne 2022/2023 nastúpil na 49 stretnutí vo všetkých súťažiach. V nich strelil štyri góly a pridal osem asistencií.



Kapitánom Interu bol donedávna slovenský obranca Milan Škriniar. V základnej zostave talianskeho tímu naposledy figuroval 22. februára, zvyšok sezóny ho však trápili zdravotné problémy. Od leta bude pôsobiť v Paríži St. Germain.