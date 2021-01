Inter Miláno dvojgólovo remizoval na pôde AS Rím, Škriniar s bodom

Serie A - 17. kolo:

AS Rím – Inter Miláno 2:2 (1:0)



Góly: 17. Pellegrini, 86. Mancini – 56. ŠKRINIAR, 63. Hakimi



/M. Škriniar (Inter) odohral celé stretnutie + 1 gól/







Parma Calcio – Lazio Rím 0:2 (0:0)



Góly: 55. Luis Alberto, 67. Caicedo



/J. Kucka (Parma) nefiguroval na zápasovej súpiske/







Udinese Calcio – SSC Neapol 1:2 (1:1)



Góly: 27. Lasagna – 15. Insigne (z 11 m), 90. Bakayoko



/S. Lobotka (SSC) na lavičke náhradníkov/







Hellas Verona – FC Crotone 2:1 (2:0)



Góly: 16. Kalinič, 25. Dimarco – 55. Messias



Rím 10. januára (TASR) – V úvodnom nedeľnom stretnutí 17. kola talianskej futbalovej Serie A remizoval druhý tím tabuľky Inter Miláno v hlavnom meste na Stadio Olimpico s tretím AS Rím 2:2. Jedným presným zásahom sa na zisku bodu pre hostí podieľal slovenský reprezentačný stopér Milan Škriniar.Domáci sa dostali do vedenia už po sedemnástich minútach hry, keď strelou k ľavej žrdi z hranice šestnástky prekonal brankára Lorenzo Pellegrini. Aktívnejší hostia sa v prvom dejstve gólovej koncovky nedočkali. V 56. minúte zahral rokový kop do stredu pokutového územia Marcelo Brozovič a Škriniar poslal loptu hlavou do siete. Pripísal si tak svoj druhý gól v aktuálnej sezóne. Už o sedem minút viedli Milánčania 2:1 po strele Maročana Achrafa Hakimiho. Záverečný tlak "vlkov" priniesol ovocie štyri minúty pred koncom riadneho hracieho času v podobe vyrovnávajúceho gólu Gianlucu Manciniho.Inter stráca po nedeli na lídra tabuľky, mestského rivala AC, tri body. Rovnako tri body delia Inter a tretí AS.Parma bez Juraja Kucku na súpiske a pod vedením trenérského navrátilca Roberta D'Aversu prehrala doma s Laziom Rím 0:2. Na piatu priečku tabuľky sa posunul Neapol, ktorý zdolal Udinese na jeho štadióne 2:1. V drese SSC presedel duel na lavičke náhradníkov slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka.