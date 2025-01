Inter Miláno remizoval s Bolognou 2:2, bod zariadil pre hostí Holm

sumár - dohrávka 19. kola Serie A



Inter Miláno - FC Bologna 2:2 (2:1)



Góly: 19. Dumfries, 45.+1. Martinez - 15. Castro, 64. Holm



Rím 15. januára (TASR) - Futbalisti Interu Miláno remizovali v stredajšej dohrávke 19. kola talianskej Serie A s Bolognou 2:2. Na vedúci Neapol, ktorý odohral o zápas viac, tak strácajú už tri body. Bologna je ôsma, o bod za AC Miláno.Ako prví išli do vedenia hostia, na gól Santiaga Castroa však dokázal po štyroch minútach odpovedať Denzel Dumfries. Jeho spoluhráč Lautaro Martinez pridal gól do šatne, hostí to však nezlomilo. Krátko po hodine hry im zariadil bod na pôde favorita Emil Holm, pre ktorého to bol premiérový presný zásah v sezóne aj v drese Bologne. Dobiehajúcemu mladému Švédovi, ktorý hral na pozícii krajného obrancu, "nabil" v 64. minúte Riccardo Orsolini – Holm poslal na bránku Yanna Sommera prudkú ranu z prvej a Švajčiar nemal po teči domáceho Nicola Barellu šancu zabrániť gólu.