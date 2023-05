Inter Miláno s 9. domácim pohárom, Fiorentina neudržala vedenie

Finále Talianskeho pohára:



AC Fiorentina - Inter Miláno 1:2 (1:2)



Góly: 3. Gonzalez - 29. a 37. Martinez, ŽK: Martinez Quarta - Bastoni, Gonzalez



Fiorentina: Terracciano - Dodo (82. Terzič), Martinez Quarta (70. Ranieri), Milenkovič, Biraghi - Amrabat (70. Jovič), Bonaventura - Ikone (60. Sottil), Castrovilli (60. Mandragora), Gonzalez - Cabral



Inter: Handanovič - Darmian, Acerbi, Bastoni (58. De Vrij) - Dumfries, Barella, Brozovič, Calhanoglu (83. Gagliardini), Dimarco (68. Gosens) - Martinez (83. Correa), Džeko (58. Lukaku)

Rím 25. mája (TASR) - Futbalisti Interu Miláno obhájili v stredu Taliansky pohár. Vo finále na rímskom Stadio Olimúico zdolali Fiorentinu 2:1, oba góly vsietil Lautaro Martinez. Na zisku trofeje sa podieľal aj Slovák Milan Škriniar, ktorý zasiahol do zápasu 4. kola proti druholigovej Parme (2:1 pp). Internazionale získalo deviaty domáci pohár v histórii a vykročilo za ziskom treble.Fiorentina zaskočila favorita v tretej minúte, keď prekazila rozohrávku a Jonathan Ikone našiel pri vzdialenejšej žrdi Nicolasa Gonzaleza. Ten prekonal prudkou strelou z prvej kapitána Samira Handanoviča. Odpoveď prišla krátko pred polhodinou hry - obrana Fiorentiny neustrážila Martineza a ten skóroval osamotený pred brankárom Pietrom Terraccianom. Ten istý hráč o chvíľu poslal svoj tím do vedenia z hranice päťky po krátkom centri od Nicola Barellu.Inter po prestávke súpera k ničomu nepúšťal a v ofenzíve bol sám opatrný. V druhom polčase nastúpil Romelu Lukaku, na ľavom krídle nahradil Edina Džeka a o dvadsať minút neskôr poslal nádejnú prihrávku Robinovi Gosensovi. O dve minúty neskôr zlikvidoval na druhej strane Handanovič nádejný pokus Luku Joviča a tomu istému hráčovi ušla o chvíľu možnosť hlavičkovať do odkrytej brány. Fiorentina nevyužila ani ďalšiu šancu po zaváhaní súperovho brankára, keď hasil situáciu pred prázdnou bránou Matteo Darmian.Inter si tak spravil chuť pred júnovým finále Ligy majstrov, v ktorom nastúpi proti Manchestru City. Bývalý kapitán Škriniar za tím dlhodobo nenastupuje pre zranenie chrbta a po tejto sezóne na San Sire končí.Fiorentina prišla o možnosť získať prvú trofej od roku 2001, práve vtedy získali svoj šiesty Taliansky pohár. Ďalšiu príležitosť bude mať 7. júna vo finále Európskej konferenčnej ligy (EKL) proti West Hamu United.