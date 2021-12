Inter Miláno sa vyšvihol na čelo Serie A, Inzaghi: Chceme tam vydržať

Miláno 13. decembra (TASR) - Futbalisti majstrovského Interu Miláno sa dostali na čelo Serie A, keď v nedeľnom 17. kole doma jasne zdolali Cagliari 4:0. Dva góly strelil Lautaro Martinez, ktorý v prvom polčase ešte nepremenil pokutový kop. Obhajca má jednobodový náskok pred druhým mestským rivalom AC. "Rossoneri" len remizovali 1:1 na pôde Udinese. Druhú prehru za sebou utrpel SSC Neapol, ktorý doma padol s Empoli 0:1 a klesol na štvrté miesto v tabuľke.



Inter vyhral piaty ligový duel za sebou, v jeho drese odohral celý zápas slovenský reprezentačný stopér Milan Škriniar. "Vždy je dôležité zvíťaziť bez ohľadu na výsledky ostatných tímov. Dnes sme tiež chceli vyslať jasný odkaz našim súperom, ale aj nám. Sme v dobrej forme, cítime sa výborne a dostali sme odmenu za naše výsledky," povedal pre klubový web Interu kapitán Samir Handanovič.



"Gratulujem chlapcom. Aj keď sme v polčase viedli len o gól, vedeli sme, že v druhom dejstve budeme pokračovať v našej hre a vyhráme. To sa presne aj stalo. hráči splnili to, čo som od nich chcel. Sme silní ako tím bez ohľadu nato, kto práve hrá. Sme na čele tabuľky a chcem tam vydržať čo najdlhšie. Sme v osemfinále Ligy majstrov prvýkrát za 11 rokov. To boli naše ciele v prvej časti sezóny. Inter si tieto pozície zaslúži," vyjadril sa tréner domácich Simone Inzaghi a dodal: "Liga je nepredvídateľná. Mali sme stratu sedem či osem bodov, ale podarilo sa nám ju zmazať. Veríme si, ale nemôžeme sa zastaviť. Už v piatok hráme ďalší zápas na pôde Salernitany a očakávať sa bude naše víťazstvo."



Prvé štyri mužstvá v tabuľke delia štyri body. Atalanta Bergamo po prehre v Lige majstrov s Villarrealom a "spadnutí" do Európskej ligy zareagovala výhrou vo Verone 2:1. O bod sa dostala pred Neapol, ktorý bez zraneného slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku prehral doma kurióznym gólom s Empoli 0:1. V 70. minúte po rohu odhlavičkoval loptu domáci stredopoliar Andre Anguissa presne do temena protihráča Patricka Cutroneho, od ktorého sa odrazila do siete. Domáci dvakrát trafili tyč, ale zostali bez bodov.



"Neboli sme dostatočne dobrí, nevypracovali sme si veľa čistých šancí. Súpera sme síce prišpendlili k jeho šestnástke, ale nedokázali sme nič premeniť. Niekedy sa to takto skončí, súper vás potrestá. Nemali sme šťastie, viacerí hráči nepodali štandardné výkony, treba ale aj povedať, že nám chýbalo viacero ďalších. Určite sme ale mali hrať lepšie," zhodnotil pre klubový web tréner SSC Luciano Spalletti.