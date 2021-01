Škriniarov Inter Miláno postúpil do štvrťfinále Talianskeho pohára

Taliansky pohár - osemfinále:



ACF Fiorentina - Inter Miláno 1:2 po predĺžení (1:1, 0:1)



Góly: 57. Kouame - 40. Vidal (z 11 m), 119. Lukaku



/Škriniar hral za Inter do 61. min a dostal ŽK/

Rím 13. januára (TASR) - Futbalisti Interu Miláno v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom sa prebojovali do štvrťfinále Talianskeho pohára. V osemfinálovom dueli zvíťazili na pôde Fiorentiny 2:1 po predĺžení.O triumfe "nerazzurri" rozhodol v 119. minúte striedajúci belgický kanonier Romelu Lukaku. Škriniar bol na ihrisku do 61. minúty, v závere prvého polčasu dostal žltú kartu.