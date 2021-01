Inter Miláno so Škriniarom postúpil do semifinále Talianskeho pohára

Štvrťfinále Talianskeho pohára:



Inter Miláno - AC Miláno 2:1 (1:1)



Góly: 71. Lukaku (z 11 m), 90+7. Eriksen - 31. Ibrahimovič, ČK. 58. Ibrahimovič (AC) po druhej ŽK



/M. Škriniar odohral za Inter celý zápas/

Miláno 27. januára (TASR) - Futbalisti Interu Miláno v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom sa prebojovali do semifinále Talianskeho pohára. Vo štvrťfinále zdolali v mestskom derby AC Miláno 2:1. Víťazný gól strelil v siedmej minúte nadstaveného času z priameho kopu Christian Eriksen.Hráči AC Miláno sa ujali vedenia v 31. minúte zásluhou Zlatana Ibrahimoviča. Švédsky kanonier však musel ísť v 58. minúte po druhej žltej karte predčasne do kabín a Inter početnú prevahu využil. V 71. minúte vyrovnal z penalty Romelu Lukaku a v dramatickom závere zariadil postup "nerazzurri" dánsky stredopoliar Eriksen.