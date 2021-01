Inter Miláno so Škriniarom prehral, Neapol nestačil na Speziu

Serie A - 16. kolo:



SSC Neapol - Spezia Calcio 1:2 (0:0)

Góly: 58. Petagna - 68. Nzola (z 11 m), 81. Pobega, ČK. 78. Ismajili (Spezia) po druhej ŽK

/S. Lobotka nastúpil za Neapol v 76. min./



Atalanta Bergamo - Parma Calcio 3:0 (1:0)

Góly: 16. Muriel, 49. Zapata, 61. Gosens

/J. Kucka nefiguroval na súpiske Parmy/



FC Bologna - Udinese Calcio 2:2 (2:1)

Góly: 19. Tomijasu, 40. Svanberg - 34. Pereyra, 90+2. Arslan, ČK: 47. Svanberg (Bologna) po druhej ŽK



Crotone Calcio - AS Rím 1:3 (0:3)

Góly: 71. Golemic - 8. a 29. Mayoral, 35. Mchitarjan (z 11 m)



Lazio Rím - ACF Fiorentina 2:1 (1:0)

Góly: 6. Caicedo, 76. Immobile - 88. Vlahovič (z 11 m)



Sampdoria Janov - Inter Miláno 2:1 (2:0)

Góly: 23. Candreva (z 11 m), 38. Balde - 65. De Vrij

/M. Škriniar hral za Inter do 81. min./



Sassuolo Calcio - FC Janov 2:1 (0:0)

Góly: 52. Boga, 83. Raspadori - 61. Šomurodov

/L. Haraslín nefiguroval na súpiske Sassuola/



FC Turín - Hellas Verona 1:1 (0:0)

Góly: 82. Bremer - 67. Dimarco



Cagliari Calcio - Benevento Calcio 1:2 (1:2)

Góly: 20. Pedro – 41. Sau, 44. Tuia, ČK: 84. Nandez (Cagliari)



Rím 6. januára (TASR) - Futbalisti Interu Miláno v zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom prehrali v 16. kole talianskej Serie A na pôde Sampdorie Janov 1:2. Zverenci trénera Antonia Conteho sú v neúplnej tabuľke druhí o bod za AC Miláno, ich mestského rivala čakal večer šláger s Juventusom Turín.Inter sa mohol v Janove ujať vedenia v 12. minúte, no Alexis Sanchez nepremenil pokutový kop. O jedenásť minút neskôr skóroval z bieleho bodu krídelník domáceho tímu Antonio Candreva a Samdporia sa dostala na koňa. V 38. minúte zvýšil na 2:0 Senegalčan Keita Balde. Interu sa v druhom polčase podarilo už iba znížiť zásluhou Stefana de Vrija. Škriniar hral do 81. minúty.SSC Neapol prekvapujúco prehral doma so Speziou 1:2. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka nastúpil za domácich v 76. minúte za stavu 1:1. Parma bez Juraja Kucku prehrala na ihrisku Atalanty Bergamo 0:3. Sassuolo bez Lukáša Haraslína zdolalo FC Janov 2:1. Hráči Cagliari podľahli v úvodnom stredajšom zápase Beneventu 1:2. Hostia rozhodli o zisku troch bodov dvoma gólmi v závere prvého polčasu.