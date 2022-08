Inter Miláno ukončil spoluprácu s útočníkom Sanchezom

Miláno 8. augusta (TASR) - Taliansky futbalový klub Inter Miláno sa dohodol s útočníkom Alexisom Sanchezom na ukončení spolupráce. Tým sa podľa talianskych médií otvorila cesta k odchodu 33-ročného čilského reprezentanta do Olympique Marseille.



Inter by mal Sanchezovi vyplatiť približne 5 miliónov eur, zároveň ušetrí 7 miliónov na jeho plate. Sanchez pôsobil v Interi od roku 2019, no po návrate Belgičana Romelua Lukakua sa nedokázal presadiť do základnej zostavy trénera Simoneho Inzaghiho. Informovala o tom agentúra AFP.