Inter Miláno v zostave so Škriniarom víťazom talianskeho Superpohára

taliansky Superpohár:



Inter Miláno - Juventus Turín 2:1 pp (1:1, 1:1)



Góly: 35. Lautaro Martínez (z 11 m), 120. Alexis Sanchez – 25. McKennie. ŽK: Džeko, Correa, Vidal – Bernardeschi, Dybala, Rugani



Inter: Handanovič – Škriniar, de Vrij, Bastoni – Dumfries (89. Darmian), Barella (89. Vidal), Brozović, Çalhanolu, Perišić (100. Dimarco) – Džeko (75. Correa), Lautaro Martínez (75. Sanchez)

Juventus: Perin – De Sciglio, Rugani, Chiellini, Sandro – Bernardeschi (79. Arthur), Locatelli (91. Bentancur), Rabiot, McKennie – Kulusevski (74. Dybala) – Morata (88. Kean)

Miláno 12. januára (TASR) - Futbalisti Interu Miláno v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom sa stali víťazmi talianskeho Superpohára. Úradujúci majstri zdolali na San Sire Juventus Turín 2:1 po predĺžení. O triumfe domácich rozhodol v poslednej minúte extra času čílsky reprezentant Alexis Sanchez.Inter mal v prvom polčase viac z hry, v 25. minúte však išiel do vedenia Juventus. Po centri Alvara Moratu sa dostal k lopte Weston McKennie a hlavou prekonal Samira Handanoviča. Domáci odpovedali už o 10 minúte neskôr, keď Lautaro Martinez bezpečne premenil pokutový kop. V druhom polčase gól nepadol a tak sa išlo do predĺženia. V jeho prvej časti hlavička Alexisa Sancheza mierila tesne nad a všetko nasvedčovalo tomu, že o víťazovi rozhodne rozstrel zo značky 11 m. V 120. minúte sa však po chybe Alexa Sandra dostal k lopte Sanchez a rozhodol o triumfe Interu.