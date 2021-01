Inter Miláno v zostave so Škriniarom zdolal v šlágri Juventus

Serie A - 18. kolo:



Inter Miláno - Juventus Turín 2:0 (1:0)



Góly: 13. Vidal, 52. Barella



/M. škriniar odohral za Inter celý zápas/



Atalanta Bergamo - FC Janov 0:0







Sassuolo Calcio - Parma Calcio 1:1 (0:1)



Góly: 90+4. Djuričič (z 11 m) - 37. KUCKA



/L. Haraslín nastúpil za Sassuolo v 71. minúte - J. Kucka odohral za Parmu celý zápas/







Crotone Calico - Benevento Calcio 4:1 (2:0)



Góly: 29. a 54. Simy, 5. Glik (vlastný), 65. Vulič - 83. Falque







SSC Neapol - ACF Fiorentina 6:0 (4:0)



Góly: 5. a 72. Insigne (druhý z 11 m), 36. Demme, 38. Lozano, 45. Zielinski, 89. Politano



/S. Lobotka (Neapol) sedel na lavičke náhradníkov/



Miláno 18. januára (TASR) - Futbalisti Interu Miláno v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Milanom Škriniarom zdolali v šlágri 18. kola talianskej Serie A Juventus Turín 2:0. O triumfe nad úradujúcim majstrom vo svojom strede s Cristianom Ronaldom rozhodli Arturo Vidal a Nicolo Barella.Inter sa bodovo dotiahol na lídra tabuľky AC Miláno, mestský rival má však k dobru pondelňajší súboj s Cagliari. Juventus je v tabuľke piaty so sedembodovou stratou na AC. "Stará dáma" prehrávala na San Sire od 13. minúty po hlavičke Čiľana Vidala, ktorý zužitkoval center Achrafa Hakimiho. V 52. minúte dostal Barella dlhú prihrávku do behu, prudkou strelou prekonal Wojciecha Szczesneho a stanovil konečný výsledok.Škriniarov spoluhráč zo slovenskej reprezentácie Juraj Kucka prispel gólom k remíze Parmy na pôde Sassuola 1:1. V 37. minúte hlavou k vzdialenejšej žrdi strelil úvodný gól zápasu. Bod pre Sassuolo zachránil vo štvrtej minúte nadstaveného času z jedenástky Filip Djuričič.Zápas sa pre Kucku začal nešťastne, keď už v 1. minúte dostal od obrancu domácich Vlada Chiricheşa kopanec do hlavy, utrpel krvavú ranu a museli ho ošetrovať. Zápas dohrával s bandážou na hlave. Lukáš Haraslín nastúpil za Sassuolo v 71. minúte.Futbalisti SSC Neapol deklasovali Fiorentinu 6:0. V neúplnej tabuľke sa so ziskom 34 bodov posunuli na tretie miesto. Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka v drese Neapola do zápasu nezasiahol.