Inter Miláno v prvom semifinále LM zdolal rivala AC 2:0

prvý zápas semifinále LM:



AC Miláno - Inter Miláno 0:2 (0:2)



Góly: 8. Džeko, 11. Mchitarjan. ŽK: Krunič, Tomori - Mchitarjan. Rozhodovali: Manzano – Barbero, Nevado (všetci Šp.), 75.532 divákov.



AC: Maignan - Calabria (82. Kalulu), Kjaer (59. Thiaw), Tomori, Hernandez - Krunič, Tonali - Diaz (82. Pobega), Bennacer (18. Messias), Saelemaekers (59. Origi) - Giroud



Inter: Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Mchitarjan (62. Brozovič), Calhanoglu (78. Gagliardini), Barella, Dimarco (70. De Vrij) - Martinez (78. Correa), Džeko (70. Lukaku)

Miláno 10. mája (TASR) - Futbalisti Interu Miláno zvíťazili v stredajšom prvom zápase semifinále Ligy majstrov 2022/2023 nad mestským rivalom AC 2:0. "Nerazzurri" rozhodli o svojom triumfe už v úvodných jedenástich minútach, keď sa gólovo presadili Edin Džeko a Henrich Mchitarjan. Odveta je na programe v utorok 16. mája opäť na San Sire.Inter, ktorému chýbal pre zranenie chrbta slovenský stopér Milan Škriniar, vstúpil do čisto talianskeho súboja oveľa aktívnejšie a rýchlo si vypracoval dvojgólový náskok. Po úvodných 45 minútach viedol na strely na bránu 3:0. AC malo po zmene strán viac z hry, ale ani z veľkých šancí nedokázalo znížiť. Najbližšie ku gólu bol stredopoliar Sandro Tonali, ktorý v 63. minúte trafil ľavú žrď.Zverenci trénera Simoneho Inzaghiho tak začnú v odvete s dvojgólovým náskokom. Inter má šancu prvýkrát od sezóny 2009/2010 postúpiť do finále LM. Postupujúci sa v boji o titul (10. júna v Istanbule) stretne s víťazom dvojzápasu medzi Manchestrom City a Realom Madrid, v úvodnom súboji obhajca titulu a španielsky šampión doma remizoval 1:1.Rafael Leao chýbal v zostave "rossoneri" po tom, čo sa nestihol zotaviť zo zranenia stehenného svalu z víkendového duelu proti Laziu. Nahradil ho belgický krídelník Alexis Saelemaekers. Inter udrel už v 8. minúte zápasu. Po rohovom kope Calhanogluho sa Džeko presadil v šestnástke a zakončil presne do pravého horného rohu brány. O tri minúty neskôr Mchitarjan zvýšil už na 2:0. Dimarco prenikol po ľavej strane, prihral na stred arménskemu stredopoliarovi, ktorý si spracoval loptu a prekonal Maignana v bránke AC. "Nerazzuri" pokračovali v aktívnej hre smerom dopredu a boli blízko k trojgólovému vedeniu. Calhanoglu trafil žrď, Mchitarjanovo zakončenie zneškodnil Maignan a Džeko potom namieril vysoko nad bránu. Krátko na to Messias nahradil zraneného Bennacera v zostave AC. Domáci sa tiež postupne dostali pred brankára Onanu a po polhodine sa dostal k zakončeniu Calabria, lopta však skončila len na bočnej sieti. Martinez potom na druhej strane spadol v pokutovom území po súboji s Kjaerom, rozhodca Manzano najprv odpískal penaltu, no po prezretí videa ju odvolal. "Rossoneri" mali problém presadiť sa cez defenzívu súpera, ktorá ich k ničomu výraznejšiemu nepustila.Po prestávke začali aktívnejšie domáci, ale Diaz tesne minul ľavú žrď brány Interu. Do veľkej príležitosti sa dostal striedajúci Messias, ale zakončil nepresne. Džeko na druhej strane mohol streliť druhý gól v zápase, no Maignan dôležitým zákrokom podržal svoj tím. Hráči AC začali riskovať a postupne si vytvárali aj viac šancí. Tonali mohol v 63. minúte znížiť, ale trafil len žrď. Zahrozili aj hostia, Acerbi však mieril len do stredu brány. Do konca zápasu boli domáci ofenzívne aktívnejší. Hernandez však z priameho kopu prestrelil bránu súpera. Domáci zaznamenali prvú strelu na bránu až v nadstavenom čase druhého polčasu, Pobega však mieril presne do stredu a Onana z jeho pokusom nemal problém.