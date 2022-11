Inter Miláno zdolal Atalantu, dvojgólový Džeko: Zobudil nás prvý gól

Rím 14. novembra (TASR) - Futbalisti Interu Miláno so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom zvládli priamy súboj o najlepšiu päťku v Serie A. Na ihrisku Atalanty Bergamo zvíťazili 3:2 a zaknihovali tak šiesty triumf v predošlých siedmich ligových zápasoch.



Hostí v úvode stretnutia podržal dvoma kvalitnými zákrokmi brankár Andre Onana. Prvý gól dostal z pokutového kopu, keď Ademola Lookman premenil penaltu po faule Stefana de Vrija. Inter vyrovnal o desať minút neskôr – Edin Džeko nasmeroval do siete loptu po centri Hakana Calhanoglua a hlavičke Lautara Martineza.



Aj druhú gólovú akciu inicioval Calhanoglu, ktorý v skrumáži hráčov v strede ihriska našiel Nicola Barellu. A opäť zakončoval Džeko. Bosniak dokázal premeniť nepresný center Federica Dimarca a zaznamenal šiesty gól v sezóne. Na 3:1 "upravil" o chvíľu Jose Luis Palomino, keď hlavičkoval pri rohovom kope do vlastnej siete. V 77. minúte sa ten istý hráč postaral o zníženie, no jeho tím nedokázal zachrániť jeden bod napriek tlaku, ktorý vyvinul v nadstavenom čase. Argentínčanovi tak nevyšiel návrat do diania po tom, ako bol niekoľko mesiacov suspendovaný pre podozrenie z dopingu. Škriniar odohral celý zápas a v 85. minúte videl žltú kartu.



"Mohli sme mať lepší začiatok, zobudil nás inkasovaný gól. Atalanta dokáže potrápiť každého, doma je silná," uviedol po stretnutí Džeko pre AFP. Po prestávke, ktorú tento rok značne predĺžia MS v Katare, privíta jeho tím vedúci Neapol. Ten je v tejto ligovej sezóne bez prehry a tabuľku vedie o osem bodov pred druhým AC Miláno. "Dúfam, že v ďalšom zápase zvíťazíme. Povedal som to už po stretnutí s Bolognou, musíme sa pozerať dopredu, nie dozadu," dodal 36-ročný útočník.



"Vyrovnávajúci gól bol smolný a v druhom polčase sme hrali pozične zle. Neskôr sme sa vrátili do zápasu, takže tím nehral zle. Stoja proti nám technicky vyspelé tímy a momentálne nemáme také šťastie, ako na začiatku sezóny," zhodnotil stretnutie tréner domácich Gian Piero Gasperini, ktorý sa musel v nedeľu zaobísť bez zraneného stredopoliara Martena de Roona.



Atalanta odohrá počas prestávky tri prípravné zápasy proti Eintrachtu Frankfurt (9.12.), na pôde Realu Betis (23.12.) a s holandským klubom AZ Alkmaar, ktorý privíta 29. decembra. Návrat do ligy ju čaká o šesť dní neskôr na ihrisku Spezie Calcio.