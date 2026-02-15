< sekcia Šport
Inter Miláno zdolal Juventus 3:2 a na čele Serie A má 8-bodový náskok
Autor TASR
Rím 15. februára (TASR) - Futbalisti Interu Miláno zvíťazili v šlágri 25. kola talianskej Serie A nad Juventusom Turín 3:2. Na čele tabuľky majú osembodový náskok pred mestským rivalom AC Miláno. O triumfe Interu rozhodol v 90+1. minúte poľský reprezentant Piotr Zielinski.
Juventus dohrával od 42. minúty bez vylúčeného Pierra Kalulua. Napriek tomu dokázal dvakrát vyrovnať, no v nadstavenom čase prišiel o bod. Fiorentina uspela na pôde Coma 2:1. Napriek zisku troch bodov figurujú v neúplnej tabuľke na zostupovom 18. mieste o skóre za Lecce. Atalanta Bergamo triumfovala na Stadio Olimpico nad domácim Laziom Rím 2:0.
Serie A - 25. kolo:
Inter Miláno - Juventus Turín 3:2 (1:1)
Góly: 17. Cambiaso (vlastný), 76. Esposito, 90+1. Zielinski - 26. Cambiaso, 84. Locatelli, ČK: 42. Kalulu (Juventus) po druhej ŽK
Lazio Rím - Atalanta Bergamo 0:2 (0:1)
Góly: 41. Ederson (z 11 m), 60. Zalewski
AC Como - ACF Fiorentina 1:2 (0:1)
Góly: 77. Parisi (vlastný) - 26. Fagioli, 54. Kean (z 11 m), ČK: 89. Morata po druhej ŽK - 70. Vanoli
