Inter Miláno zdolal Sampdoriu Janov, Škriniar hral celý duel

Serie A - dohrávky 25. kola:



Inter Miláno - Sampdoria Janov 2:1 (2:0)



Góly: 10. Lukaku, 33. Martinez - 53. Thorsby



/M. Škriniar odohral za domácich celý zápas/







Atalanta Bergamo - Sassuolo Calcio 4:1 (3:0)



Góly: 31. a 66. Zapata, 16. Djimsiti, 37. Bourabia (vlastný) - 90.+2 Bourabia



/L. Haraslín za domácich hral od 61. min/

Rím 22. júna (TASR) - Futbalisti Interu Miláno sa úspešne vrátili do zápasového diania v najvyššej talianskej súťaži. V nedeľnej domácej dohrávke 25. kola zdolali Sampdoriu Janov 2:1, k čomu prispel aj slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar, ktorý proti svojmu bývalému klubu odohral celý duel.Milánčania sa dostali do vedenia už v 10. minúte, keď po efektnej narážačke s Cristianom Eriksenom pohodlne skóroval Romelu Lukaku. Domáci udreli do polčasu aj druhýkrát, keď tentoraz prekabátila obranu Sampdorie dvojica Antonio Candreva, Lautaro Martinez, druhý menovaný strelil svoj dvanásty gól v tejto sezóne. Po zmene strán dokázali hostia skorigovať, po rohovom kope sa presadil aj s dávkou šťastia Morten Thorsby.Inter bodoval po dvoch prehrách a upevnil si tretie miesto v ligovej tabuľke, za Laziom Rím zaostáva o päť bodov, pred treťou Atalantou Bergamo má šesťbodový náskok.Svoj prvý zápas po obnovení súťaže zvládla aj Atalanta, keď doma deklasovala Sassuolo 4:1. Už po prvom polčase viedla 3:0, ďalší gól jej neuznal VAR. Dvoma zásahmi sa blysol Duvan Zapata. V drese hostí vybehol v 61. minúte na ihrisko slovenský krídelník Lukáš Haraslín.