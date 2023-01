Inter Miláno zdolal v pohári druholigovú Parmu až gólom v predĺžení

Miláno 11. januára (TASR) - Futbalisti Interu Miláno postúpili do štvrťfinále Talianskeho pohára. Obhajca trofeje sa však v osemfinálovom domácom súboji s druholigovou Parmou trápil a triumf 2:1 zariadil až v predĺžení Francesco Acerbi. Slovenský obranca Milan Škriniar nastúpil za Inter v 113. minúte.



Parmu dostal na San Sire do vedenia na konci prvej časti Chorvát Stanko Jurič a favorit sa proti kompaktnej defenzíve súpera dlho nevedel presadiť. Až v 88. minúte odvrátil blamáž vyrovnávajúcim zásahom Lautaro Martinez, čo bola vôbec prvá strela domácich do priestoru bránky. V predĺžení potom strhol Inter skóre na svoju stranu, keď hlavou rozhodol Acerbi. V bránke hostí stál v pozícii kapitána tímu 44-ročný bývalý reprezentant Gianluigi Buffon. Inter sa v boji o semifinále stretne s víťazom súboja medzi Atalantou a Speziou.