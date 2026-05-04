Inter Miláno získal vďaka triumfu nad Parmou 21. taliansky titul
Tri zápasy pred koncom súťaže má pred druhým obhajcom trofeje SSC Neapol na čele tabuľky nedostihnuteľný 12-bodový náskok.
Autor TASR
Miláno 4. mája (TASR) - Futbalisti Interu Miláno získali v nedeľu 21. taliansky titul. „Scudetto" si definitívne zabezpečili vďaka domácemu víťazstvu 2:0 nad Parmou v 35. kole Serie A. Tri zápasy pred koncom súťaže majú pred druhým obhajcom trofeje SSC Neapol na čele tabuľky nedostihnuteľný 12-bodový náskok.
Inter získal titul hneď v prvej sezóne po príchode rumunského trénera Cristiana Chivua, ktorý nahradil na lavičke Simoneho Inzaghiho. Proti Parme sa ujal vedenia v nadstavenom čase prvého polčasu, keď sa presadil francúzsky útočník Marcus Thuram. V 80. minúte pridal poistku arménsky stredopoliar Henrich Mchitarjan, ktorý zužitkoval prihrávku Lautara Martineza.
Hráči Cagliari Calcio v zostave so slovenským reprezentantom Adamom Obertom remizovali na pôde Bologne 0:0. V neúplnej tabuľke figurujú s 37 bodmi na 16. mieste. Už istý zostupujúci Hellas Verona s Tomášom Suslovom remizoval na ihrisku štvrtého Juventusu Turín 1:1. Sassuolo zvíťazilo nad tretím AC Miláno 2:0, hostia dohrávali od 24. minúty bez vylúčeného Fikaya Tomoriho.
Serie A - 35. kolo:
Inter Miláno - Parmia Calcio 2:0 (1:0)
Góly: 45+1. M. Thuram, 80. Mchitarjan
Juventus Turín - Hellas Verona 1:1 (0:1)
Góly: 62. Vlahović - 34. Bowies
/T. Suslov (Hellas) hral do 71. min/
US Sassuolo - AC Miláno 2:0 (1:0)
Góly: 5. Berardi, 47. Lauriente, ČK: 24. Tomori (AC) po druhej ŽK
FC Bologna - Cagliari Calcio 0:0
/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas/
