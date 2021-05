Inter Miláno zosadil z trónu Juventus, Conte je ohromený

Miláno 2. mája (TASR) - Inter Miláno získal v nedeľu po zaváhaní Atalanty štyri kolá pred koncom talianskej futbalovej Serie A svoj devätnásty titul.



"Som ohromený. Neznamená to, že sme lepší ako Juventus, majú skvelý tím, ale vyhrnuli sme si rukávy a začali naplno pracovať. Ukončili sme vládnutie dynastie," citovala agentúra AP slová trénera Antonia Conteho. "Keď som sem prišiel, bolo to najťažšie rozhodnutie v mojom živote. Bola to nová planéta. Nebolo ľahké získať si fanúšikov. Som presvedčený, že pre tímy, ktoré som trénoval som obetoval všetko," dodal.



Päťdesiatjedenročný Conte, ktorý prišiel do Milána v roku 2019, odštartoval rekordnú šnúru Juventusu Turín. Získal s ním prvé tri trofeje a "stará dáma" napokon vládla Serii A v rokoch 2012 až 2020.



Inter, ktorého dres oblieka slovenský reprezentant Milan Škriniar, zdolal v sobotu Crotone 2:0 a sériu bez prehry natiahol na 18 stretnutí. Druhá Atalanta remizovala so Sassuolom 1:1 a v tabuľke stráca na Milánčanov trinásť bodov.



Inter sa naposledy tešil zo scudetta v roku 2010, keď zažil aj triumf v Lige majstrov a národnom pohári pod vedením portugalského kouča Joseho Mourinha.