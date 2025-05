Inter našiel prvýkrát vo finále víťazný recept, Naglič: Impulz

Levice 10. mája (TASR) – V druhom stretnutí za sebou sa finále Tipos Slovenskej basketbalovej ligy hralo pred vypredanou kulisou. Patrioti Levice mali všetky tromfy vo svojich rukách, ale v domácom prostredí neuspeli v realizácii posledného kroku vo finálovej sérii. Inter Bratislava konečne dotiahol svoju snahu do úspešného konca a po výsledku 107:96 si vybojoval ďalší duel na súperovej palubovke.



Domáci basketbalisti začali s veľkým ofenzívnym náporom, ale hostia sa veľmi rýchlo z tejto situácie otriasli a po umne zvolenom oddychovom čase prebrali iniciatívu v stretnutí. Oproti ostatným finálovým duelom to však malo z pohľadu bratislavského tímu úspešný koniec. „Je to len o koncentrácii a konečne začíname rozumieť tomu, že nikto sám nevyhrá zápas. Je to o tíme, piatich hráčoch na palubovke. Lopta sa musí posúvať, boli sme trpezliví v najťažších momentoch, čo nám dalo aj výsledok. Trochu sme vymýšľali so zostavou, chceli sme nejako ušetriť energiu a minúty na poslednú časť, pretože sme vedeli, že bude ťažká. Uspeli sme v tom a vyšlo nám to. Ideme teda domov šťastní a môžeme sa pripravovať na utorok. Dalo nám to veľký impulz pred domácim zápasom,“ zhodnotil pre TASR víťazstvo tréner Interu Aramis Naglič.



Levice opäť zaostávali po polčasovej prestávke, ako aj v doterajších dvoch zápasoch o Trofej Stanislava Kropiláka, akurát v tomto prípade ťahali v streleckých pretekoch za kratší koniec. „Stáva sa to už tradíciou z nášho pohľadu, je jasné, že takto nechceme hrať. Nedokázali sme sa vrátiť späť, boli momenty, keď sme získavali momentum, ale súper uspel v maličkostiach. Vo finále takéto drobnosti robia rozdiel. Musíme hrať múdrejšie a s väčšou intenzitou,“ zamyslel sa hráč Patriotov Tony Hicks.



Inter ukázal v kľúčových okamihoch, prečo bol v Severoeurópskej lige (ENBL) dlho jediným tímom bez prehry a prečo zakončil základnú časť Tipos SBL na druhom mieste. Vždy, keď sa už ich finálový súper doťahoval, tak našiel bodové alebo aj obranné riešenie na zastavenie jeho tlaku. „Bolo to 0:2, nemali sme čo stratiť a mohli sme týmto zápasom len získať. Mali sme v hlave, že sa chceme vrátiť do Bratislavy. Samozrejme, teraz chceme doma uspieť a prísť do Levíc ešte raz. Bolo to o všetkom, z toho pramenilo aj naše sebavedomie. Viedli sme a som veľmi rád, že to chalani zvládli a zostali sme sústredení. Pevne verím, že teraz bude doma platiť pravidlo môj dom, môj hrad a vrátime sa do Levíc,“ vyhlásil krídelník Interu Samuel Volárik.



Levice tak doma prvýkrát s Interom v tejto sezóne prehrali, poháre a medaily sa tak presúvajú do hlavného mesta na ďalší duel. Z pohľadu stále úradujúceho majstra je jasné, na čom musia zapracovať, ak chcú premeniť druhý finálový mečbal a ukončiť sezónu 2024/2025. „Každá strata bola potrestaná. Veci, ktoré možno neboli v predošlých stretnutiach tak agresívne a dôrazné, tak teraz urobili so 150-percentným nasadením a dôrazom, čo urobilo rozdiel. Prišiel extra útočný doskok, hodenie za loptou alebo ďalšej možnosti na útok. Keď pozbierame tieto maličkosti, tak príde 10, 12, 14 bodov, ktoré robia rozdiel na konci zápasu,“ vyjadril sa kouč Patriotov Michal Madzin. Finálová séria medzi Patriotmi a Interom napíše ďalšiu kapitolu v utorok 13. mája o 19.00 h v bratislavskej Gopass aréne.