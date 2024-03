Inter natiahol víťaznú šnúru na 13 duelov, v Serie A mieri za titulom

Bologna 10. marca (TASR) - Futbalisti Interu Miláno natiahli víťaznú šnúru vo všetkých súťažiach už na 13 zápasov. Na ihrisku Bologne triumfovali v 28. kole Serie A 1:0 a zvýšili svoj náskok v tabuľke po sobote na 18 bodov pred druhým Juventusom Turín. O rozhodujúci gól sa postaral nemecký futbalista Yann Bisseck.



V polovici prvého polčasu sa hosťom ponúkla veľká gólová šanca. Po chybe domáceho obrancu Victora Kristiansena sa k lopte dostal stredopoliar Nicolo Barella, ktorý však nedokázal prestreliť brankára Lukasza Skorupského. V 37. minúte centroval z ľavého krídla Alessandro Bastoni a loptu do siete domácich hlavičkoval Bisseck.



"Zápasy s Bolognou patria k najťažším, ktoré absolvujeme počas sezóny. Zvíťaziť nad nimi nie je vôbec jednoduché. Vyzerá to tak, že by sme mohli vyhrať ligu, ale všetko závisí aj od ostatných tímov," uviedol Barella podľa agentúry AFP.



Druhý Juventus mohol znížiť tabuľkové manko na Inter v nedeľnom zápase s Atalantou Bergamo. Tá bojuje s Bolognou o štvrté miesto zaručujúce miestenku do Ligy majstrov v budúcej sezóne. Prehrou Bologna prerušila šesťzápasovú víťaznú sériu a otvorila priestor pre ostatné tímy, ktoré sa usilujú o prvú štvorku.



Atalanta stráca na šiestu Bolognu päť bodov, zatiaľ čo AS Rím sa v prípade nedeľňajšieho víťazstva na pôde Fiorentiny mohol priblížiť mužstvu Thiaga Mottu na rozdiel jedného bodu.



"Nemôžete dovoliť tímom ako Inter, aby sa dostali do vedenia. Oni už potom vedia, ako riadiť hru, aby nestratili náskok. Interu môžeme iba pogratulovať, pretože žne zaslúžené úspechy," povedal bezprostredne po zápase Motta.



Bologna sa uchádza o postup do Ligy majstrov prvýkrát, hoci v histórii už získala sedem titulov. Naposledy v roku 1964, keď bol súťažou číslo jeden na kontinente Európsky pohár majstrov a vydržala v ňom iba jedno kolo. Inter sa túto sezónu usiluje o zisk 20. titulu v talianskej najvyššej súťaži.



Miláno čaká v stredu odvetný osemfinálový zápas Ligy majstrov na pôde Atletica Madrid, nad ktorým po prvom dueli vedie 1:0. "Bude to skvelý zápas, Liga majstrov je pravdepodobne najlepšia európska súťaž a my sa v nej musíme udržať čo najdlhšie," dodal Barella.