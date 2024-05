Inter nazbieral 94 bodov a vyrovnal štvrtý najlepší zápis v Serie A

Rím 27. mája (TASR) - Futbalisti Interu Miláno ukončili majstrovskú sezónu remízou 2:2 na pôde Hellasu Verona. "Nerazzurri" počas ročníka nazbierali 94 bodov, čím vyrovnali štvrtý najlepší zápis FC Turín (1947/48). Inter zaostal o tri body za vlastným klubovým rekordom zo sezóny 2006/07. Výrazný podiel na cennej remíze pre mužstvo z Verony mal slovenský reprezentant Tomáš Suslov, ktorý zaznamenal gól a asistenciu.



Dvadsaťjedenročný ofenzívny záložník najskôr v 16. minúte asistoval pri vyrovnávajúcom presnom zásahu Tijaniho Noslina. Suslov potiahol loptu z ľavej strany na stred ihriska, prestrčil ju za obranu na holandského útočníka a ten prekonal brankára Emila Audera. V 37. minúte si pozície dvojica vymenila, Noslin spätnou loptou našiel na hranici šestnástky Suslova a ten umiestnil strelu k žrdi. Deľbu bodov zariadil v závere prvého polčasu druhým presným zásahom v zápase Marko Arnautovič. Inter mohol bodovať aj naplno, ale gól Alexisa Sancheza z 92. minúty neplatil pre ofsajd. "Dnes večer sme uzavreli fantastickú sezónu, o ktorú sme sa podelili s celou rodinou Interu, pretože zásluhy sa musia zdieľať so všetkými. Myslím tým klub, hráčov, trénerský štáb a našich úžasných fanúšikov," citoval portál onefootball.com Simoneho Inzaghiho, hlavného trénera Interu.



Taliansky kouč sa vyjadril aj ku skladbe kádra v nasledujúcej sezóne: "Už som to povedal niekoľkokrát. Rád by som si nechal všetkých 23 hráčov v tomto tíme. Všetci boli prínos, či už na tréningu alebo v zápase."