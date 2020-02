Inter neudržal vedenie, rozčarovaný Conte: Stratili sme koncentráciu

Rím 17. februára (TASR) – Futbalisti Interu Miláno so slovenským obrancom Milanom Škriniarom nevyužili možnosť vrátiť sa na čelo tabuľky talianskej Serie A. V nedeľnom šlágri 24. kola totiž prehrali na Stadio Olimpico s Laziom Rím 1:2 a klesli na tretiu priečku.



Inter sa síce dostal pred prestávkou do vedenia zásluhou Ashleyho Younga, no v druhom polčase Lazio zvýšilo aktivitu a otočilo skóre. V 50. minúte najlepší ligový strelec Ciro Immobile strelil z pokutového kopu svoj 26. gól v sezóne a v 69. minúte rozhodol o troch bodoch pre Lazio Sergej Milinkovič-Savič. Tréner hostí Antonio Conte bol z výkonu svojich zverencov rozčarovaný. "Nie som šťastný z výsledku a už vôbec nie z toho, akým spôsobom sme inkasovali dva góly. Bol to tesný zápas, v ktorom rozhodli maličké detaily. Pri góloch súpera sme stratili koncentráciu, obom sa dalo zabrániť. Nebolo to prvýkrát, čo sme takto trestuhodne stratili vedenie," povedal Conte pre Sky. "Nerazzurri" nepomohol ani gól Younga, ktorý skóroval premiérovo za Inter po januárovom prestupe z Manchestru United. "Som šťastný, že som dal gól, ale oveľa viac som frustrovaný z prehry. V prvom polčase sme hrali dobre, potom sme nepochopiteľne prenechali iniciatívu Laziu, ktoré zvrátilo vývoj. Musíme teraz na túto prehru správne zareagovať a čo najlepšie sa pripraviť na štvrtkový zápas Európskej ligy na ihrisku Ludogorca," vyjadril sa anglický krídelník pre klubový web. Škriniar odohral v trojčlennej obrannej formácii Interu celý zápas, jeho krajan v drese domácich Denis Vavro sledoval duel z lavičky náhradníkov.



Lazio si výhrou posilnilo šance na zisk scudetta, ktoré by bolo prvé pre klub od roku 2000. "Už v prvom polčase sme si vypracovali viac šancí ako súper, ktorý však dokázal tú svoju využiť a dostal sa do vedenia. Po prestávke sme sa rozhodli, že toto musí byť náš zápas. Ideme od zápasu k zápasu, Juve a Inter vedia, že sme v hre. Nikto to nevzdá. Uvidíme, kto sa bude radovať na konci," uviedol srbský stredopoliar Sergej Milinkovič-Savič.



Na čelo tabuľky sa vďaka triumfu 2:0 nad Bresciou dostal úradujúci majster Juventus Turín, ktorý vedie o bod pred Laziom. Inter je tretí s trojbodovým mankom na lídra. V drese Brescie inkasoval už v prvom polčase dve žlté karty Florian Aye a Juventus presilovku využil, keď ešte v 39. minúte skóroval z priameho kopu Paulo Dybala a v druhom polčase poistil víťazstvo Juan Cuadrado. Obhajca titulu si poradil aj bez Cristiana Ronalda, ktorého nechal tréner Maurizio Sarri oddýchnuť po tom, ako portugalský kanonier nastúpil v predošlých 10 ligových stretnutiach v rade. "Cristiano si musí odpočinúť, nemôže odohrať za národný tím a klub dokopy 75 zápasov za sezónu. Rozhodli sme sa, že ho necháme zregenerovať," vysvetlil Sarri.



Vzpruhou pre "Juve" bol návrat skúseného stopéra Giorgia Chielliniho, ktorý nastúpil v 78. minúte. Taliansky reprezentant sa vrátil do zostavy turínskeho klubu po šesťmesačnej pauze zavinenej operáciou kolena. "To najhoršie mám za sebou. Teraz však prichádza ďalší ťažký boj, aby som sa dokázal vrátiť do top formy. Potreboval som sa dostať do hry aspoň na tú záverečnú štvrťhodinu, je to pre mňa povzbudenie, dodá mi to energiu. Teraz musím na sebe tvrdo pracovať, chcem v rozhodujúcej fáze sezóny pomôcť spoluhráčom čo najviac, ako sa len dá," citovala Chielliniho agentúra DPA.