Inter nevyužil zaváhanie Juventusu, Conte: Nepozeráme na druhých

Miláno 27. októbra (TASR) - Súboj slovenských futbalových reprezentantov Milana Škriniara a Juraja Kucku v sobotnom zápase talianskej Serie A skončil nerozhodne. Domáci Inter Miláno síce viedol, ale napokon remizoval s Parmou 2:2. Nevyužil tak zaváhanie Juventusu Turín a v ligovej tabuľke je druhý.



Zverenci trénera Antonia Conteho sa dostali do vedenia po tečovanej strele Antonia Candrevu v 23. minúte, no Parma zásahmi Yanna Karamoha a Gervinha už o sedem minút viedla. "V Prvom polčase sme vôbec nehrali dobre. Parma sa na súboj skvele pripravila a my sme išli naproti ich plánu. Nedbanlivosť nás stála dva inkasované góly. Počas druhého polčasu sme však hrali skvele. Zvýšili sme intenzitu a myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať," povedal po zápase Conte. Bod pre "nerazzurri" zariadil po zmene strán Romelu Lukaku, ktorý strelil šiesty gól v tejto ligovej sezóne.



Inter sa mohol v prípade trojbodového víťazstva dostať na čelo tabuľky. Podľa Conteho však tlak nemal vplyv na mužstvo: "Nepozeráme sa na iné výsledky, zaujímajú nás iba naše. Na chlapcov sa nemôžem hnevať, hoci sme mali vyhrať, odohrali tretí zápas za šesť dní. Prakticky sme nezmenili zostavu. Obmedzujú nás zranenia, a potom je ťažké vyrovnať sa s takýmto programom."



Tréner hostí Roberto D'Aversa bol s bodom zo San Sira spokojný. O to viac, že viacero jeho zverencov bojovalo so zdravotnými problémami, medzi nimi aj Kucka. "Niektorí hráči hrali s menšími zraneniami. Kucka si privodil menší problém v dueli s Janovom, Gagliolo musel striedať pre svalové ťažkosti. Napriek tomu sme boli lepší v prvom polčase, ale v druhom ukázal Inter svoju kvalitu. Nemôžem sa sťažovať, výsledok je určite spravodlivý. Spokojný som s výkonmi mladých hráčov ako Karamoha či Kulusevski."



Nie príliš vydarený zápas má za sebou aj úradujúci majster Juventus Turín. "Stará dáma" sa predstavila na pôde nováčika z Lecce, no príliš neohúrila a napokon si odviezla iba bod za remízu 1:1. Zápas rozhodli dva momenty v šestnástkach na oboch stranách. Najprv v 50. minúte po konzultácii s VAR odpískal hlavný rozhodca Paolo Valeri pokutový kop v prospech domácich, o šesť minút neskôr zahral v pokutovom území rukou Matthis de Ligt. Paulo Dybala aj Marco Mancosu zvládli úlohu exekútorov a stanovili výsledok duelu.



Juventus hral bez svojej najväčšej hviezdy Cristiana Ronalda. Tridsaťštyrirročný Portugalčan dostal voľno. "Ronaldo sa cítil psychicky aj fyzicky unavený takže nemalo význam, aby s nami cestoval a potom sedel na lavičke náhradníkov," vysvetlil tréner Juventusu Maurizio Sarri. Napriek Ronaldovej absencii nehľadal skúsený kormidelník výhovorky. "Nemôžeme si myslieť že vždy automaticky vyhráme, keď si utvoríme viacej šancí. Vypracovali sme si asi desať príležitostí, no nedokázali sme ich využiť. Na konci sme sa po ihrisku už len prechádzali, čo nie je náš štýl."