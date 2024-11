Inter o čelo súťaže ENBL s Bambergom, Naglič: Prestížny duel

Program B-skupiny ENBL:



Utorok 12. novembra: Dinamo Bukurešť – Fyllingen Lions (17.00 h), Keila Coolbet – Basket Brno (18.30 h)



Streda 13. novembra: Inter Bratislava – Bamberg Baskets (18.00 h)



Tabuľka B-skupiny ENBL:



1. Legia 5 4 1 450:407 9



2. Inter 4 4 0 366:352 8



3. Bakken 4 3 1 327:273 7



4. Bamberg 3 3 0 256:205 6



5. Bristol 4 0 4 300:332 4



6. Bukurešť 3 0 3 231:267 3



7. Fyllingen 2 0 2 160:192 2



8. Keila 2 0 2 106:166 2



9. Brno 1 0 1 101:103 1



Bratislava 11. novembra (TASR) – Basketbalistov Interu Bratislava čaká v Severoeurópskej lige (ENBL) jeden z najdôležitejších a najprestížnejších duelov v skupinovej fáze. V rámci B-skupiny si to v stredu 13. novembra o 18.00 h v Gopass aréne rozdajú s nemeckým Bambergom Baskets o prvé miesto v skupine.Uplynulé týždne sa pre zástupcov Tipos SBL niesli v znamení prestížnych duelov, Prievidza a Levice si v Európskom pohári FIBA zmerali sily so španielskymi klubmi. Teraz pricestuje do Bratislavy v rámci ENBL zástupca najvyššej nemeckej súťaže, navyše so Slovákom v pozícii hlavného trénera. Koučom Bambergu je od aktuálneho ročníka bývalý reprezentant Anton Gavel.vyjadril sa pre TASR tréner Interu Aramis Naglič.Jeho tímu sa zatiaľ darí v oboch súťažiach, ktorých účinkuje. V domácej Tipos SBL je na druhej pozícii, v rámci ENBL je dokonca v rámci percentuálnej úspešnosti lídrom. Doterajšími výsledkami lákajú čoraz viac ľudí do domovskej Gopass arény.prezradil rozohrávač Dontay Caruthers.V B-skupine zostali už len dva tímy v tejto sezóne bez prehry a práve v stredu večer na seba narazia vo vzájomnom zápase. Inter má s doterajšou bilanciou namierené k postupu do play off, ale nemá vo vrecku definitívu. Vo všetkých doterajších prípadoch dokázal uspieť po dramatickej koncovke, v podobný scenár dúfa aj proti Bambergu.“ pomyslel si Naglič.Bamberg patrí do okruhu favoritov na celkový triumf v súťaži, v minulosti bol tento nemecký tím pravidelným účastníkom Euroligy, či Európskeho pohára. Prednedávnom dominoval aj vďaka Gavelovi na domácej scéne, majstrovský titul oslavoval s ročnou prestávkou pravidelne v období medzi rokmi 2010–2017. Okrem toho pridal za toto obdobie päťkrát Nemecký pohár a v dvoch prípadoch uspel v Nemeckom superpohári.vyjadril sa pivot Milan Szabó.