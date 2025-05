Inter odvrátil ďalší mečbal, finále s Levicami rozhodne 5. zápas

Tipos SBL – štvrtý zápas finále play off /na 3 víťazstvá/:



Inter Bratislava – Patrioti Levice 81:62 (50:36)



Inter: Stevenson 23, Gunn 12, Szabó 9, Cousins a Volárik po 8 (Buttrick 11, Caruthers 7, Hudec 3, Majerčák, Zelizňák a Židzik 0)



Levice: Pavlovič 17, Jelks 8, Hicks 4, Abrhám 3, Bojanovský 2 (Gamble 16, Trice 9, Krajčovič 3, Chaban, Kulčár , Pažický a Solčánsky 0)



TH: 14/11 – 12/8, fauly: 20 - 19, trojky: 8 - 6, rozhodovali: Tomašovič, Ženiš, Ribakovs, štvrtiny: 24:26, 26:10, 11:6, 20:20, 3212 divákov /vypredané/.



/stav série – 2:2/



hlasy po zápase /TASR/:



Aramis Naglič, tréner Interu: „Myslím si, že je to správne. Dva dobré a vyrovnané tímy. Všetci si zaslúžime piaty finálový zápas, čo je najlepšie možné stretnutie. Teraz sme vyhrali cez obranu, musím chlapcov pochváliť za výbornú obranu. Odrobili sme výbornú prácu aj s Cousinsom, ktorý bol v útoku skromnejší. Som však ešte viac šťastný za to, že to zobral niekto iný. Ideme sa pripravovať na Levice, každé stretnutie s nimi je iné a vyvíja sa iným smerom. To, čo bolo teraz, tak na to môžeme už zabudnúť. Levice majú čo ukázať, sú silné a očakávam ich najsilnejšie v piatom stretnutí.“



Milan Szabó, hráč Interu: „Podľa mňa skvelý zápas, dali sme do toho všetko. My sme chceli ukázať, že si táto séria zaslúži päť zápasov a nechceli sme sa vzdať za stavu, keď bolo 0:2 a nechať im len tak titul. Ideme do Levíc, piaty zápas bude pre fanúšikov a pre nás zaujímavý. Budeme bojovať a uvidíme, kto bude mať navrch.“



Michal Madzin, tréner Levíc: „Vedeli sme, s kým hráme. Opäť to tak zhodnotím ako po predchádzajúcom zápase, Inter bol agresívnejší, intenzívnejší a fyzickejší. To vytvorí nejakú energiu, ktorú keď sa nám nepodarí kontrolovať útok, tak za tri minúty majú náskok, s ktorým sa im všetko ľahšie robí a nám naopak ťažšie. Bolo to vidieť, nepamätám si jeden zápas, keď sme za dve štvrtiny dali 16 bodov. To nie sme my, ale na druhej strane, donútil nás k tomu súper.“



David Abrhám, hráč Levíc: „Myslím si, že nie je o čom. Inter zaslúžene vyhral, predčil nás v každej jednej činnosti. Začiatok zápasu sme síce mali my lepší, ale zápas sa hrá 40 minút. Gratulujem Interu k predvedenému výkonu a rozhodne sa v piatom zápase.“



Ďalší program finálovej série: piaty zápas - sobota 17. mája o 17.00 h: Patrioti Levice - Inter Bratislava

Bratislava 13. mája (TASR) – O víťazovi Tipos Slovenskej basketbalovej ligy v sezóne 2024/2025 rozhodne posledný možný zápas. Hráči Interu Bratislava v štvrtom finálovom stretnutí opäť odvrátili predčasný koniec ročníka, doma triumfovali nad Patriotmi Levice 81:62. V sérii hranej na tri víťazstvá je tak stav vyrovnaný 2:2 na zápasy. Rozhodujúci duel finálovej série je na programe v sobotu 17. mája o 17.00 h v levickej Haleon aréne.Začiatok štvrtého finálového stretnutia sa v mnohých veciach podobal tomu predošlému, Levice mali silný úvod, ale Inter sa veľmi rýchlo vrátil do hry o víťazstvo. Stačil na to oddychový čas, no v tomto prípade sa mohli oprieť hostia o vysokú úspešnosť streľby a produktívneho Pavloviča. Napokon však vyhrali prvú štvrtinu tesne 26:24. Druhá časť bola jasne v réžii domáceho tímu, najskôr ju odštartovali 12-bodovou šnúrou a celkovo odstavili útočné zbrane svojho finálového súpera. Inter sa dostal herne a mentálne na koňa, postupne si začal budovať náskok a ten sa dostal až do dvojcifernej hodnoty. Ideálnu koncovku dal Cousins, s klaksónom upravoval stav na 50:36.Domáci basketbalisti sa nezastavili ani po polčasovej prestávke, viac ako päť minút nedovolili dať stále úradujúcemu majstrovi kôš a sami zaznamenali sedem bodov v rade. V tom čase už bolo vedenie Interu viac ako 20-bodové a mal celkom evidentnú kontrolu nad dianím na palubovke. Levice sa presadzovali len s ťažkosťami, podobne ako v druhej časti. V štvrtej 10-minútovke sa už viac-menej iba dohrávalo, hostia sa neodhodlali k žiadnemu výraznejšiemu náporu, respektíve dramatizácii. Inter si totiž bezpečne kontroloval cestu za druhým finálovým víťazstvom a vyrovnaním stavu v sérii. O majstrovi Slovenska a držiteľovi Trofeje Stanislava Kropiláka rozhodne po dvoch rokoch posledný možný duel.