Inter otočil milánske derby s AC a po triumfe je na čele tabuľky

Serie A - 23. kolo:



Spal – Sassuolo 1:2 (1:0)



Góly: 23. Bonifazi – 65. Caputo (z 11m), 90. Boga







Brescia – Udinese 1:1 (0:0)



Góly: 81. Bisoli - 90.+3 De Paul



/N. Špalek za domácich do 69. min/







FC Janov – Cagliari 1:0 (1:0)



Gól: 43. Pandev





SSC Neapol – US Lecce 2:3 (0:1)



Góly: 48. Milik, 90. Callejon – 29. a 61. Lapadula, 82. Mancosu



/S. Lobotka za domácich do 46. min/







AC Parma - Lazio Rím 0:1 (0:1)



Gól: 41. Caicedo



/J. Kucka za domácich celý zápas + ŽK/





Inter Miláno – AC Miláno 4:2 (0:2)



Góly: 51. Brozovič, 53. Vecino, 70. De Vrij, 90.+3 Lukaku – 40. Rebič, 45.+1 Ibrahimovič



/M. Škriniar za domácich celý zápas + ŽK/

Rím 10. februára (TASR) - Futbalisti Interu Miláno sú na čele talianskej Serie A. V nedeľňajšom derby v rámci 23. kola zdolali mestského rivala AC 4:2, hoci v polčase prehrávali o dva góly. Po prestávke skóre otočili a tabuľku vedú o skóre pred Juventusom Turín. Slovenský obranca Milan Škriniar odohral za Inter celý zápas a inkasoval žltú kartu.Prvý polčase vyznel pre hostí, ktorí v jeho závere dvakrát gólovo udreli. Najskôr Zlatan Ibrahimovič pripravil v 40. minúte gólovú pozíciu pre Anteho Rebiča a v nadstavení sám hlavou zblízka po rohovom kope zvýšil už na 2:0. Inter ale po zmene strán v priebehu necelých dvoch minút vyrovnal - chvíľu po presnom voleji Marcela Brozoviča dal na 2:2 Matias Vecino. Obrat dokonal v 70. minúte obranca Stefan de Vrij hlavičkou po rohu a výhru 4:2 korunoval Romelu Lukaku v 93. minúte.Neapol nečakane prehral doma s Lecce 2:3. Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka odohral za domácich prvý polčas. Neapol prehrával v prestávke 0:1 a hoci hneď po zmene strán dokázal vyrovnať zásluhou Arkadiusza Milika, napokon si o záchranu bojujúce Lecce pripísalo plný bodový zisk. Zásluhu na tom má najmä dvojgólový Gianluca Lapadula. Neapolu patrí v tabuľke až 11. pozícia.Lazio uspelo na ihrisku Parmy 1:0 po góle Felipeho Caiceda v 41. minúte. Rimania sú v tabuľke už iba o bod za Interom a Juventusom Turín a ťahajú 18-zápasovú šnúru bez ligovej prehry. V drese Parmy odohral celý zápas Juraj Kucka a v prvom polčase videl žltú kartu.Brescia v základnej zostave so Slovákom Nikolasom Špalekom remizovala s Udinese 1:1. Hrdinom bol najskôr v 81. minúte domáci Dimitri Bisoli, ale v nadstavení vyrovnal Rodrigo De Paul. Špalek hral do 59. minúty, Brescia je na predposlednej 19. priečke tabuľky.Sassuolo vyhralo na ihrisku posledného Spalu 2:1 a posunulo sa na 12. miesto tabuľky. O triumfe hostí rozhodol v 90. minúte Jeremie Boga. Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín sedel na lavičke Sassuola.