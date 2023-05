Inter podľahol Neapolu 1:3 a ukončil sériu piatich triumfov

Serie A - 36. kolo:



SSC Neapol - Inter Miláno 3:1 (0:0)



Góly: 67. Anguissa, 85. Di Lorenzo, 90.+4. Gaetano - 82. Lukaku, ČK: 41. Gagliardini (Inter) po 2. ŽK



/S. Lobotka celý duel - M. Škriniar (Inter) nefiguroval na súpiske/







FC Turín - AC Fiorentina 1:1 (0:0)



Góly: 66. Sanabria - 48. Jovič







US Lecce - Spezia Calcio 0:0

Rím 21. mája (TASR) - Futbalisti Interu Miláno si skomplikovali cestu za ziskom miestenky do budúceho ročníka Ligy majstrov zo Serie A. Na pôde už istého majstra Neapolu prehrali v nedeľnom súboji 36. kola 1:3. Stanislav Lobotka odohral za domácich celý duel, zranený Milan Škriniar za hostí nehral."Modro-čierni" síce majú šancu triumfovať v Lige majstrov a zaistiť si postup ako obhajca titulu, no zadné dvierka si nemohli dovoliť zavrieť. Hráči spod Vezuvu síce už nemajú o čo hrať, no k prestížnemu súboju pristúpili poctivo a ukončili šnúru piatich triumfov Interu v súťaži. Skóre otvoril v 67. minúte Andre Anguissa po efektnej otočke v preplnenej šestnástke. V 82. minúte sa síce z vnútra šestnástky presadil i Romelu Lukaku a vyrovnal, no Neapolčania sa s remízou nezmierili. Už o tri minúty vystrelil spoza šestnástky Giovanni di Lorenzo a trafil presne do vinkla. V úplnom závere pri vabanku Interu ešte skóroval po rýchlom protiútoku Gianluca Gaetano. Inter hral od 41. minúty bez vylúčeného Roberta Gagliardiniho.