Inter postúpil do semifinále, Valmieru zdolal v odvete 85:79

ENBL - 2. zápas štvrťfinále play off:



Inter Bratislava - Valmiera Glass Via 85:79 (50:38)



najviac bodov: Caruthers 21, Stevenson 14, Szabó 13 - Novickij 18, Policelli 15, Spear 13



/prvý zápas - 105:83, Inter postúpil do semifinále/

hlasy po zápase: /TASR/:



Aramis Naglič, tréner Interu: "Na začiatku nikto neočakával, že postúpime na finálový turnaj. Som rád, že sme tam a že celou súťažou prechádzame vo veľkom štýle, hoci v polovici stretnutí sme neboli kompletní pre zranenia a zmeny v kádri. Teším sa z tohto úspechu, ale teraz sa pokúsime vyzerať čo najlepšie aj na Final Four.“



Samuel Volárik, hráč Interu: "Super, veľmi sa tešíme z postupu. Úprimne poviem, že sa nám hralo trochu ľahšie a komfortnejšie, keď sme mali 22-bodový náskok. Vybudovali sme si desaťbodové vedenie, ktorý si myslím, že sme si udržiavali celý zápas. Potom sme to natiahli na 20 bodov, na konci nás opäť stiahli. Myslím si, že sme zápas kontrolovali."

Bratislava 18. marca (TASR) - Basketbalisti Interu Bratislava postúpili do semifinále Severoeurópskej ligy (ENBL). V odvetnom štvrťfinálovom stretnutí zdolali lotyšskú Valmiera Glass Via 85:79 a v súčte dvojzápasu si udržali priaznivé skóre. Zástupca Tipos SBL zaznamenal v súťaži desiate víťazstvo za sebou a zostáva jediným nezdolaným tímom v aktuálnom ročníku ENBL. Vyvrcholenie súťaže, turnaj Final Four, sa uskutoční v apríli.