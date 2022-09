Inter prehral na pôde Udinese 1:3, Škriniar si dal vlastný gól

Serie A - 7. kolo:



Udinese Calcio - Inter Miláno 3:1 (1:1)



Góly: 23. ŠKRINIAR (vlastný), 85. Bijol, 90+3. Arslan - 5. Barella



/M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas/

Rím 1á. septembra (TASR) - Futbalisti Interu Miláno v zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom prehrali v 7. kole talianskej Serie A na pôde Udinese 1:3. Hostia sa rýchlo ujali vedenia zásluhou Nicola Barellu, no v 23. minúte si dal Škriniar vlastný gól po centrovanej lopte do šestnástky. O triumfe Udinese rozhodol v 85. minúte hlavou Slovinec Jaka Bijol. V nadstavenom čase ešte pridal poistku striedajúci Tolgay Arslan.