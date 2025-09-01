< sekcia Šport
Inter prehral s Udinese 1:2, Verona bez Suslova podľahla Laziu 0:4
Autor TASR
Rím 31. augusta (TASR) - Futbalisti Interu Miláno nestačili v 2. kole talianskej Serie A na Udinese. Zverenci Cristiana Chivua prehrali na domácom trávniku prekvapivo 1:2.
„Nerazzurri“ viedli od 17. minúty po góle Denzela Dumfriesa, potom sa však presadili Keinan Davis z pokutového kopu a Arthur Atta. Po zmene strán sa mohol o vyrovnanie postarať Federico Dimarco, ale jeho zásah neplatil pre ofsajd.
O prvý trojbodový zápis v novom ročníku bojovali na pôde FC Turín hráči Fiorentiny, medzi mužstvami sa však zrodila bezgólová remíza. Verona bez zraneného Tomáša Suslova prehrala s Laziom Rím jasne 0:4 a Juventus Turín zdolal Janov 1:0 a aj po dvoch stretnutiach je stopercentný. V 73. minúte sa presadil Srb Dušan Vlahovič.
Serie A - 2. kolo:
FC Turín - ACF Fiorentina 0:0
FC Janov - Juventus Turín 0:1 (0:0)
Gól: 73. Vlahovič
Lazio Rím - Hellas Verona 4:0 (3:0)
Góly: 3. Guendouzi, 10. Zaccagni, 41. Castellanos, 82. Dia
Inter Miláno - Udinese Calcio 1:2 (1:2)
Góly: 17. Dumfries - 29. Davis (z 11 m), 40. Atta
