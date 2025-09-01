Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Inter prehral s Udinese 1:2, Verona bez Suslova podľahla Laziu 0:4

Nicolo Barella z Interu Miláno bojuje o loptu s Kingsleym Ehizibueom z Udinese počas futbalového zápasu Serie A medzi Interom Miláno a Udinese na štadióne San Siro v Miláne v Taliansku v nedeľu 31. augusta 2025. Foto: TASR/AP

„Nerazzurri“ viedli od 17. minúty po góle Denzela Dumfriesa, potom sa však presadili Keinan Davis z pokutového kopu a Arthur Atta.

Autor TASR
Rím 31. augusta (TASR) - Futbalisti Interu Miláno nestačili v 2. kole talianskej Serie A na Udinese. Zverenci Cristiana Chivua prehrali na domácom trávniku prekvapivo 1:2.

„Nerazzurri“ viedli od 17. minúty po góle Denzela Dumfriesa, potom sa však presadili Keinan Davis z pokutového kopu a Arthur Atta. Po zmene strán sa mohol o vyrovnanie postarať Federico Dimarco, ale jeho zásah neplatil pre ofsajd.

O prvý trojbodový zápis v novom ročníku bojovali na pôde FC Turín hráči Fiorentiny, medzi mužstvami sa však zrodila bezgólová remíza. Verona bez zraneného Tomáša Suslova prehrala s Laziom Rím jasne 0:4 a Juventus Turín zdolal Janov 1:0 a aj po dvoch stretnutiach je stopercentný. V 73. minúte sa presadil Srb Dušan Vlahovič.

Serie A - 2. kolo:

FC Turín - ACF Fiorentina 0:0



FC Janov - Juventus Turín 0:1 (0:0)

Gól: 73. Vlahovič



Lazio Rím - Hellas Verona 4:0 (3:0)

Góly: 3. Guendouzi, 10. Zaccagni, 41. Castellanos, 82. Dia



Inter Miláno - Udinese Calcio 1:2 (1:2)

Góly: 17. Dumfries - 29. Davis (z 11 m), 40. Atta
