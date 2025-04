Inter prehral v semifinále, Naglič: Škoda, že to nevyšlo

ENBL Glasora Final Four 2025 – semifinále:



Inter Bratislava - CSO Voluntari 103:107 (49:68)



najviac bodov: Cousins 36, Caruthers 22, Gunn 18 - Edler Davis 24, Sullivan 20, Skinner 17



/Voluntari postúpilo do semifinále/







hlasy po zápase:



Aramis Naglič, tréner Interu: „Škoda, že to na konci nevyšlo. Veľa energie sme dali do útoku, aby sme sa vrátili späť do zápasu. Dostať 70 bodov za polčas je samozrejme katastrofa. Voluntari ukázalo vysokú kvalitu, majú oproti nám väčšiu rotáciu hráčov - sedem zahraničných basketbalistov a pár reprezentantov, čiže proti takému tímu nie je ľahké hrať. My pri takomto zápase nemáme, špeciálne bez Stevensona, dostatočnú rotáciu. Gratulujem chlapcom, na konci sme ukázali veľký charakter a že môžu hrať aj proti takýmto tímom, len potrebujú čas adaptovať sa na takúto kvalitu, akú malo Voluntari.“



Isaiah Cousins, hráč Interu: „Bol to dobrý zápas. Voluntari má kvalitný tím a skvelých hráčov. Na konci, keď to bolo potrebné, tak premenili veľké strely. Napokon sme tesne neuspeli, rozhodla posledná trojka súpera v závere. Keby to vyriešili lepšie v obrane, tak by sa to neudialo a vyhrali by sme. Som vždy motivovaný uspieť, všetko, čo robím, tak robím s cieľom vyhrať.“

Bratislava 8. apríla (TASR) - Basketbalisti Interu Bratislava prehrali v semifinále Glasora Final Four Severoeurópskej ligy (ENBL) s rumunským CSO Voluntari 103:107. Na zástupcu Tipos Slovenskej basketbalovej ligy tak čaká v stredu 9. apríla o 17.30 h súboj o tretie miesto proti neúspešnému z dvojice Newcastle Eagles - Dziki Varšava.